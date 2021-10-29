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Минск призвал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID
Политика
Минск призвал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID
pixabay.com

Минск, 29 октября. Белорусские власти потребовали закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства и агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске, рассказал спецпредставитель Вашингтона по Белоруссии Джули Фишер.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства. Уточняется, что 20 октября Минск проинформировал американскую сторону о новых мерах.

«Направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путем принудительного закрытия офисов отдела по связям с общественностью посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что белорусское генконсульство в Нью-Йорке прекращает свою деятельность. Об этом сообщили в МИД Белоруссии.

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сша белоруссия usaid
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