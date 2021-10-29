Власти Турции депортируют сирийских беженцев за провокационное поедание бананов

Анкара, 29 октября. Турецкие власти депортируют семерых сирийских беженцев за участие в «провокационной кампании» по поеданию бананов, наблюдавшейся в соцсетях в последние несколько дней. Всего же в рамках данного дела арестованы 11 мигрантов из Сирии за «разжигание ненависти» и «оскорбление турецкого народа».

Курьезная история началась с видеозаписи, на которой турецкий мужчина перед камерами жалуется сирийской девушке на то, что он не может позволить себе купить бананы из-за непростой экономической ситуации, в то время как беженцы якобы живут «на широкую ногу» за счет государственных субсидий. Инцидент имел место 17 октября.

«Я не могу позволить себе бананы, в то время как вы покупаете их на рынке килограммами!», — сказал он.

Muz yeme videoları bu olaya cevaben çekiliyor pic.twitter.com/mlPtyVMUs2 — Ömer Faruk Görçin (@OmerFarukGorcin) October 28, 2021

В данном эпизоде турки выражают свое недовольство миграционной политикой государства. В турецком обществе бытуют мифы о том, что беженцам предоставляются бюджетное обучение в университетах, бесплатные медицинские услуги, пять минимальных месячных зарплат и даже 50% скидки в магазинах IKEA. При неправдоподобности этих сообщений они играют в пользу раздражения местного населения.

«Возвращайтесь в свою страну и ведите свою войну!» — кричит женщина на видео.

После распространения видео ряд молодых сирийцев разместил записи, на которых они в одиночку или в группе смакуют бананы. На одной из публикаций мигранты, изображающие турецкую семью, делят один фрукт между собой, сидя на полу. Глава семейства говорит: «Мы не сирийцы, а турки, поэтому мы вынуждены делить один банан».

Bir başka Suriyeli TikTok kullanıcısı, Türk taklidi yaptı ve "Biz Suriyeli değiliz, herkese bir parça" diyerek çocuklarına muz yedirdiği görüntüleri paylaştı. pic.twitter.com/g2q99ppAIl — Aykırı (@aykiricomtr) October 25, 2021

Другой пользователь вставил фрукты на 100-долларовую купюру, намекая на обесценивание лиры по отношению к банану.

Bazı Suriyeli kullanıcılar ise Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybının ardından "Muz" görseli bulunan banknotlar paylaşmaya başladı. pic.twitter.com/QMKyjwHH98 — Aykırı (@aykiricomtr) October 25, 2021

В очередном видео на эту тематику обезьяна с турецким флагом ворует банан у туриста.

TikTok'ta "Ahmad_aldaaor" isimli bir kullanıcı ise, viral olan 'muz çalan maymun' videosundaki maymuna Türk bayrağı yerleştirdi. Video tepkilere neden oldu. pic.twitter.com/jbrHO2UAtL — Aykırı (@aykiricomtr) October 25, 2021

Эти публикации вызвали возмущение у рядовых турецких пользователей, которые усмотрели в них оскорбление национального флага. Тем временем отдельные голоса (со стороны беженцев) отмечают провокационность данных видеозаписей и призывают турок не распространять свое раздражение на всех сирийцев.

«Мы их не поддерживаем — они могут быть даже провокациями каких-то групп. Но также жаль, что некоторые люди ищут возможности сложить все в кучу и обвинить всех сирийцев», — сказал беженец Ахмет Хаду, предварительно извинившись за поведение своих сограждан.

Руководитель турецкой «Партии Победы» Умит Оздаг призвал Министерство иностранных дел Турции депортировать замеченных в оскорблении турок. В то же время заместитель председателя партии Угур Турхан во вторник подал жалобу в прокуратуру Стамбула, утверждая, что приведенные видеозаписи нарушают статью №300 Уголовного кодекса Турции, посвященную унижению национальных символов, включая государственный флаг.

Суд принял решение о выдворении семерых сирийцев, однако остается загадкой, на территорию под чьим контролем они будут направлены. В то же время президент базирующегося в Анкаре Исследовательского центра по вопросам убежища и миграции и бывший спикер Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Метин Корабатир отмечает, что эта депортация нарушает статью 32 Конвенции о высылке беженцев от 1951 года и законы самой Турецкой Республики.

"Muz yeme" akımının ardından bir kuaförde bulunan 9 Suriyelinin muz yiyerek güldüğü görülüyor. pic.twitter.com/HWpcbRDwCQ — Aykırı (@aykiricomtr) October 25, 2021

Растущая стоимость жизни и быстрое обесценивание лиры, сопровождающиеся ростом безработицы, породили в турецком обществе недовольство властью, которое распространяется и на беженцев. В частности, некоторые турки считают, что приезжие сыграли свою роль в подорожании продовольствия и жилья, ввиду чего призывают власти к депортации сирийцев. Тем временем в сентябре 2021 года МВД Турции отчиталось о нахождении в республике примерно 3 715 000 граждан Сирии.

Меньшая часть этих людей за годы своего пребывания в данной стране нашла работу, обзавелась жильем и выучила язык. Эти семьи имеют доступ к медобслуживанию и образованию на равных с турками правах. В то же время подавляющее большинство либо занято на низкооплачиваемых работах, либо существует за счет пособий, иногда проживая в палатках без бытовых удобств.

Между ними и турками периодически происходят конфликты с националистическим оттенком. Показательный случай произошел в августе 2021 года, когда в столичном районе Алтындаг местные националисты устроили погром, спровоцированный гибелью 18-летнего турка в стычке с группой сирийцев-мигрантов. В сентябре же МВД Турции постановило снести пострадавшие при погроме строения, занимаемые беженцами, так как в ходе расследования выяснилось, что строения возводились без соответствующей лицензии.

Содержание этих людей за счет турецкого бюджета спровоцировало конфликт Турции и Евросоюза: Анкара обвиняет ЕС в нарушении договоренностей о финансовой поддержке и предоставлении безвиза в обмен на принятие беженцев.

«Мы израсходовали 40 миллиардов евро на прием беженцев. ЕС нам обещал сначала три, а потом еще три миллиарда евро. Но до сих пор мы даже первый транш не получили полностью. Этому препятствуют бюрократические проволочки. Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем», — сообщал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

На этом фоне турецкое руководство использовало факт наличия у нее пяти миллионов мигрантов с Ближнего Востока для малоэффективного шантажа Европы.