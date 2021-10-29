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Ливийские преподаватели призвали ПНЕ выплатить пособия и зарплаты
Весь мир
Ливийские преподаватели призвали ПНЕ выплатить пособия и зарплаты
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 29 октября. Ливийские преподаватели организовали несколько митингов в разных городах страны, чтобы высказаться против пренебрежительного отношения со стороны переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и молчания властей на озвученные ранее требования.

Согласно заявлению, учителя настаивали на выплате пособий и зарплат, поскольку уже есть официальные решения по этому вопросу, а также на урегулировании других финансовых нюансов, включая предоставление медицинской страховки.

Преподаватели заявили, что забастовки продолжатся до тех пор, пока кабмин не выполнит требования. Примечательно, что неделей ранее премьер Абд аль-Хамид Дабиба в ходе встречи с министрами финансов, образования и социальных дел с участием управляющего Центральным банком Ливии и председателем Фонда медстрахования заявлял, что не позволит задерживать заработные платы учителям. По его словам, технические и финансовые аспекты не скажутся на октябрьских начислениях.

Позже глава ПНЕ добавил, что некоторые департаменты приостановили выполнение решения, подчеркнув, что график выплат работникам государственного сектора подготовят к декабрю.

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ливия
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