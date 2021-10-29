Пациент избил врача-травматолога в Волгограде из-за отказа в срочном осмотре

Волгоград, 29 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на врача-травматолога. Злоумышленнику, избившему медработника, грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель города Суровикино пришел на прием к врачу-травматологу, но не стал дожидаться своей очереди и устроил скандал. Мужчина потребовал осмотреть себя в срочном порядке. Однако доктор отказал пациенту в требовании, сославшись на установленные в учреждении правила.

После этого дебошир набросился на врача и стал бить его по лицу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. В результате ЧП доктор получил травмы, а его обидчик был задержан правоохранителями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На данный момент идет сбор доказательств, подтверждающих вину злоумышленника.