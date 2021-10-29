Ксения Собчак обрушилась на неугодившего ей водителя

Москва, 29 октября. Ведущая Ксения Собчак честно призналась, что повышает голос на сотрудников, если они что-то неправильно сделает. При это звезда не гордится своей вспыльчивостью. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Есть вопросики».

Однажды журналистка взъелась на своего водителя, который подал ей машину не в том месте. Светская львица вышла из дома на каблуках в дождь, а автомобиль стоял рядом с газоном. Ее возмутило, что шофер не подумал и припарковался в неудобном для нее месте.

«Вообще не думает!» — обрушилась 39-летняя ведущая на неугодившего ей водителя.

По словам журналистки, она не гордится своим буйным нравом, но ничего поделать с этим не может. Звезде не нравится, когда присутствует непрофессионализм в работе. По ее мнению, каждый должен выполнять свою работу на высочайшем уровне, пишут «Дни.ру».

Ксения Собчак ранее рассказывала, что наказывает сотрудников штрафами или жесткими воспитательными беседами. «Блондинка в шоколаде» не прощает любые промахи в работе.