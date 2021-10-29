Жители России справляются с осенней хандрой при помощи фильмов ужасов

Москва, 29 октября. Аналитические эксперты видеосервиса «МегаФон ТВ» исследовали вкусы россиян в осенний период. С началом холодов у россиян заметно вырос интерес к страшным фильмам.

Согласно официальным данным платформы, жители РФ на 20% стали чаще смотреть фильмы ужасов, при этом безусловными фаворитами являются ленты про апокалипсис. «МегаФон ТВ» отмечает, что такие кинокартины посмотрел каждый второй пользователь.

При этом каждый третий зритель отдает предпочтение сериалу по роману мастер ужасов Стивина Кинга «Противостояние», а следом в рейтинге популярности сериал про зомби «Ходячие мертвецы». В топ-5 также вошли фильм об акуле-убийце «Синяя бездна — 2» и работа режиссера Пирри Реджинальда Тео «Проклятие спящей красавицы».

Кадр из сериала «Противостояние» /

Эксперты «МегаФон ТВ» считают, что популярность хорроров связана с классической осенней хандрой, которая могла обостриться на фоне бушующей пандемии коронавируса нового типа. Специалисты отмечают, что просмотр ужастиков обеспечивает эмоциональную разрядку. Кроме того, ежегодно в преддверии Хеллоуина просмотры пугающих фильмов заметно возрастают.

В преддверии жуткого праздника редакция ФАН составила список самых зловещих фильмов про Хеллоуин. В рейтинг попали лишь новинки кинематографа в этом жанре.