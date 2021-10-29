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Байден и первая леди США прибыли на переговоры с папой римским в Ватикан
Политика
Байден и первая леди США прибыли на переговоры с папой римским в Ватикан
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Ватикан, 29 октября. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли на переговоры с папой римским Франциском. Встреча пройдет в Ватикане.

Американский лидер проведет переговоры с папой римским в рамках европейского турне. Ватикан ранее сообщил, что встреча пройдет в закрытом режиме и не будет транслироваться.

Президент США с женой ранее прибыли в римский аэропорт Фьюмичино. Ватикан будет первой остановкой в рамках европейской поездки Байдена.

Цель визита главы США в Европу — участие во встрече лидеров стран G20. Итальянские и американские официальные лица встречали пару в воздушной гавани.

Программа Байдена предполагает также переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встречу с лидером Италии Серджо Маттареллой. Президент США после отправится на конференцию ООН по климату в Глазго.

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Все новости / Политика / Байден и первая леди США прибыли на переговоры с папой римским в Ватикан
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