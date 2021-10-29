Поставки российского угля для украинских предприятий прекратятся с 1 ноября

Киев, 29 октября. Российские поставщики угля прекращают экспорт продукции на украинский рынок. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, пишет ТАСС.

Украинский политик на странице в одной из соцсетей прокомментировал остановку импорта угля из России на территорию страны.

«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», — написал депутат в Telegram-канале.

Герус отметил, что ограничения поставок касаются только энергетического угля, на коксовый они не распространяются.

Украинские власти сняли запрет на импорт энергоресурса из России и Белоруссии. Граждане страны из-за этого задались вопросом, куда же делась отечественная электроэнергия.