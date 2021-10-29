В Москве заклеивают белым скотчем табличку на здании информбюро НАТО

Москва, 29 октября. На здании информбюро НАТО в Москве заклеивают табличку с названием ведомства.

Днем 29 октября на здании информбюро НАТО на Мытной улице стали наносить белый скотч на табличку. Информационное бюро Североатлантического альянса должно прекратить работу в Москве с 1 ноября 2021 года. Также Россия приостанавливает работу своего представительства при Альянсе.

На здании информбюро НАТО в Москве заклеивают табличку. Оно должно прекратить работу 1 ноября. pic.twitter.com/QxKsDaYjVd — AB (@SergyGus) October 29, 2021

Ранее в МИД РФ заявили, что теперь в случае возникновения экстренных вопросов у НАТО представителям Альянса необходимо будет обратиться к российскому послу в Бельгии.

Как считает обозреватель Владимир Корнилов, в восстановлении отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом на данный момент нет особой необходимости. По его словам, это не Россия внезапно начала высылать дипломатов и устраивать скандалы. И уж точно не РФ первой объявила НАТО своим врагом, заключил он.