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В Москве заклеивают белым скотчем табличку на здании информбюро НАТО
Политика
В Москве заклеивают белым скотчем табличку на здании информбюро НАТО
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Москва, 29 октября. На здании информбюро НАТО в Москве заклеивают табличку с названием ведомства.

Днем 29 октября на здании информбюро НАТО на Мытной улице стали наносить белый скотч на табличку. Информационное бюро Североатлантического альянса должно прекратить работу в Москве с 1 ноября 2021 года. Также Россия приостанавливает работу своего представительства при Альянсе.

Ранее в МИД РФ заявили, что теперь в случае возникновения экстренных вопросов у НАТО представителям Альянса необходимо будет обратиться к российскому послу в Бельгии.

Как считает обозреватель Владимир Корнилов, в восстановлении отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом на данный момент нет особой необходимости. По его словам, это не Россия внезапно начала высылать дипломатов и устраивать скандалы. И уж точно не РФ первой объявила НАТО своим врагом, заключил он.

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москва нато табличка
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