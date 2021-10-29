Федеральное агентство новостей представляет проект «Фермер», посвященный небольшим хозяйствам в Ленинградской области.

Съемочная группа ФАН побывала в гостях у Ларисы Пухляковой, которая создала «Семейную» эко-ферму в деревне Рябизи Гатчинского района Ленобласти.

В советское время Лариса работала в милиции, после занималась бизнесом, совершенно не связанным с ведением сельского хозяйства. Желание есть натуральную еду привело к открытию своего подворья. Лариса воспользовалась государственной поддержкой фермеров, купила участок земли и начала создание эко-фермы. Возделывание полей, заготовка кормов, уборка урожая и многие другие сельские хлопоты легли на плечи дружной семьи.

Сегодня эко-ферма «Семейная» — это около 300 голов крупного рогатого скота, собственное производство сыра, мяса, куриного яйца и других натуральных продуктов. А еще на ферму можно приехать с экскурсией, пообщаться с животными и продегустировать самую свежую продукцию.

Сложно ли быть фермером в наше время, как найти своего покупателя и почему городскую жизнь с легкостью меняют на деревенскую? Узнаете в нашем новом выпуске проекта «Фермер».