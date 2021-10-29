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Компания Facebook сменила название страницы в соцсети на Meta

  /   Обновлено: 29 октября 2021 14:34
Технологии
Компания Facebook сменила название страницы в соцсети на Meta
Global Look Press  /  Soumrabyata Roy/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 октября. Американская компания Facebook официально прошла ребрендинг и стала называться Meta. В честь этого соцсеть переименовала все официальные сообщества в популярной американской соцсети.

Крупнейшая социальная сеть в мире решила не просто сменить название, но и поменять вектор развития. По словам главы компании Марка Цукерберга, акцент будет сделан на развитие собственной метавселенной, в которой пользователи смогут свободно общаться, проводить встречи, совершить покупки и даже посещать различные мероприятия. Об этом бизнесмен сообщил на конференции Facebook Connect.

«Новое имя отражает весь путь, который мы уже прошли, и будущий, который еще хотим пройти. Теперь мы хотим быть не просто Facebook, а восприниматься как компания — разработчик метавселенной», — объяснил свое решение Цукерберг.

Новый логотип компании представляет собой синюю ленту, закрученную так, что по внешнему виду она напоминает очки виртуальной реальности и знак бесконечности одновременно. После официального объявления компания Facebook начала превращать свой план в действие. На официальной странице компании уже произошла смена имени.

Ранее стало известно, что новость о ребрендинге компании появилась еще в сентябре. Благодаря названию, Facebook планирует доказать, что они уже давно вышли за пределы просто социальной сети.

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