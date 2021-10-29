Путин назначил Лопухова послом России на Мальте

Москва, 29 октября. Российский посол на Мальте Владимир Малыгин освобожден от должности, его заменит Андрей Лопухов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указы об увольнении и назначении нового посла опубликованы на официальном портале правовой информации. По данным на сайте МИД России, в 1980 году Лопухов окончил МГИМО МИД СССР, а также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года.

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — сказано во втором указе.

Ранее стало известно, что глава Российской Федерации назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ глава государства подписал 13 октября.