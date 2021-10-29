Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 14:37
14:34
Политика
Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20
14:34
Армия
Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США
14:33
Спорт
Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
14:33
Происшествия
Приморец утопил собутыльницу за отказ в интимной близости
14:33
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
14:32
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
14:32
Происшествия
Видео погрузки в авто Рашкина оружия перед незаконной охотой опубликовали в Сети
14:32
Общество
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19
14:32
Экономика
Росатом получил лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую»
Все новости

Путин назначил Лопухова послом России на Мальте
Политика
Путин назначил Лопухова послом России на Мальте
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 октября. Российский посол на Мальте Владимир Малыгин освобожден от должности, его заменит Андрей Лопухов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указы об увольнении и назначении нового посла опубликованы на официальном портале правовой информации. По данным на сайте МИД России, в 1980 году Лопухов окончил МГИМО МИД СССР, а также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в сентябре 2014 года.

«Назначить Лопухова Андрея Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мальта», — сказано во втором указе.

Ранее стало известно, что глава Российской Федерации назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. Соответствующий указ глава государства подписал 13 октября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин назначил Лопухова послом России на Мальте
путин мальта лопухов
Комментировать