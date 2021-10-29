Депутат Рады Шуфрич оскорбил главу минздрава Украины Ляшко в прямом эфире

Киев, 29 октября. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире и дошли до оскорблений.

Инцидент произошел 28 октября в эфире телеканала «1+1». Все началось с того, что нардеп обвинил министра в плохой подготовке к новой волне пандемии коронавируса, а также назвал его «подлецом» и переложил на него вину за высокую смертность от COVID-19. В ответ Ляшко тоже набросился на Шуфрича и напомнил, как тот «тушил пожары лопатами».

«Мы сегодня должны говорить о том, что происходит, и что должны мы сделать. Мы должны использовать свой шанс и сделать прививку», — высказался Ляшко в ходе программы.

Министр добавил, что депутат путает понятия летальность, смертность и ежедневное количество случаев заболеваний.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с президентом Владимиром Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо». По его словам, тогда это была всего лишь шутка, а сейчас он не знает точно, правильно ли воспринял его слова будущий президент.