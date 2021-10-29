Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 14:37
14:34
Политика
Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20
14:34
Армия
Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США
14:33
Спорт
Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
14:33
Происшествия
Приморец утопил собутыльницу за отказ в интимной близости
14:33
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
14:32
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
14:32
Происшествия
Видео погрузки в авто Рашкина оружия перед незаконной охотой опубликовали в Сети
14:32
Общество
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19
14:32
Экономика
Росатом получил лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую»
Все новости

Молодая жена Гогена Солнцева попала в больницу после свадьбы в Москве

  /   Обновлено: 29 октября 2021 13:15
Шоу-бизнес
Молодая жена Гогена Солнцева попала в больницу после свадьбы в Москве
vk.com  /  Гоген Солнцев

Москва, 29 октября. Скандально-известный шоумен Гоген Солнцев рассказал о тяжелом состоянии своей молодой супруги Полины Давыдовой. Девушка попала в отделение скорой помощи сразу же после пышного празднования.

Бывший участник телестройки «Дом-2» несколько лет прожил в счастливом браке с пожилой Екатериной Терешкович. Последние полгода их отношения сопровождали скандалы, а сам артист неоднократно жаловался на пагубные пристрастия избранницы. И вот в октябре стало известно об их разводе. Недолго горюя по расторгнувшему браку, шоумен заявил, что хочет жениться.

Прошло лишь пару недель, и Гоген Солнцев объявил своим фолловерам, что нашел избранницу и уже готовится к свадьбе. Долгое время имя счастливицы не разглашалось. Однако вскоре правда открылась — шоумен женился на своей бывшей падчерице, дочери Екатерины Терешкович. А спустя два дня после праздника стало известно, что Полина Давыдова попала в больницу.

Оказалось, что во время празднования церемонии в ресторане, неизвестная женщина подошла и вылила в лицо невесты некую жидкость. По словам жениха, это могла быть кислота.

«Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь. Благо, попала только на лицо и на подбородок. Пластика, думаю, не понадобится», — рассказал шоумен в беседе с корреспондентом mk.ru.

Солнцев подчеркнул, что вместо медового месяца, его жена проводит время в палате больницы. Однако он считает, что вскоре состояние улучшится и медики позволят ей вернуться домой.

Ранее стало известно, что пышная церемония бракосочетания обернулась потасовкой. Гоген Солнцев подрался с близкой подругой своей бывшей супруги Екатерины Терешкович.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Гогена Солнцева попала в больницу после свадьбы в Москве
свадьба Терешкович Гоген
Комментировать