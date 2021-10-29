Молодая жена Гогена Солнцева попала в больницу после свадьбы в Москве

Москва, 29 октября. Скандально-известный шоумен Гоген Солнцев рассказал о тяжелом состоянии своей молодой супруги Полины Давыдовой. Девушка попала в отделение скорой помощи сразу же после пышного празднования.

Бывший участник телестройки «Дом-2» несколько лет прожил в счастливом браке с пожилой Екатериной Терешкович. Последние полгода их отношения сопровождали скандалы, а сам артист неоднократно жаловался на пагубные пристрастия избранницы. И вот в октябре стало известно об их разводе. Недолго горюя по расторгнувшему браку, шоумен заявил, что хочет жениться.

Прошло лишь пару недель, и Гоген Солнцев объявил своим фолловерам, что нашел избранницу и уже готовится к свадьбе. Долгое время имя счастливицы не разглашалось. Однако вскоре правда открылась — шоумен женился на своей бывшей падчерице, дочери Екатерины Терешкович. А спустя два дня после праздника стало известно, что Полина Давыдова попала в больницу.

Оказалось, что во время празднования церемонии в ресторане, неизвестная женщина подошла и вылила в лицо невесты некую жидкость. По словам жениха, это могла быть кислота.

«Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь. Благо, попала только на лицо и на подбородок. Пластика, думаю, не понадобится», — рассказал шоумен в беседе с корреспондентом mk.ru.

Солнцев подчеркнул, что вместо медового месяца, его жена проводит время в палате больницы. Однако он считает, что вскоре состояние улучшится и медики позволят ей вернуться домой.

Ранее стало известно, что пышная церемония бракосочетания обернулась потасовкой. Гоген Солнцев подрался с близкой подругой своей бывшей супруги Екатерины Терешкович.