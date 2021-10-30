Публицист Чаусов проанализировал принцип работы новых «игровых онлайн-пирамид»

Сотрудники Банка России обнаружили новый вид мошенничества в Сети, так называемые «инвестиционные онлайн-игры». Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях определил их как новый тип «финансовых пирамид».

По мнению специалиста, суть этих игр, как и любой финансовой пирамиды, в том, что люди за определенные денежные вложения покупают в таком проекте разного рода цифровые предметы, персонажей или иные виртуальные объекты, которые потом можно либо перепродать, либо иным способом пустить в «производство», продав продукты такого «цифрового производства» все тем же другим игрокам.

Такие проекты для внутриигровых транзакций используют так называемые «невзаимозаменяемые криптографические токены». То есть такой тип «цифровых денег», которые имеют ценность только в определенной игре или играх и не могут быть обменяны, например, на всем известные биткоины.

Принцип «пирамиды» в данном случае заключается в том, что каждый пользователь должен приводить в такой проект новых людей, чтобы поддерживать постоянный рост интереса к игре. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт подчеркивает:

«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем».

К такому типу онлайн-активностей эксперты относят, например, проект CryptoKitties, забавную на первый взгляд игру про покупку, разведение и куплю-продажу «цифровых котят». По мнению специалистов, каждый такой «котенок», по сути, является токеном или несколькими токенами. Проще говоря, «пачкой цифровых банкнот».

Ликвидность же этих котят и повышение цены на них зависят и от постоянного притока новых пользователей. При этом в переводе на реальные деньги на момент конца мая этого года средняя стоимость такого «котенка» в игре достигала 250 долларов США.

И здесь возникает вопрос, зачем вообще нормальным людям нужны какие-то «цифровые котята» и почему вокруг подобных, на первый взгляд бессмысленных активов возникает такой ажиотаж.

ФБА «Экономика сегодня» /

Причин здесь несколько. Во-первых, сообщество пользователей уже давно приучено к финансовым операциям в играх. При этом к операциям разной степени надежности в плане получаемого за реальные деньги результата или «цифрового товара».

Буквально несколько лет назад игровой мир потрясла серия скандалов с «лутбоксами» во вполне обычных, ни разу не «пирамидальных» онлайн-проектах. Чтобы было понятно, «лутбоксы» — это такой виртуальный «кот в мешке», которого покупает игрок. Из такой коробочки могут выпасть те или иные редкие предметы. С определенной долей вероятности.

Но саму эту вероятность определяет компания-продавец. И вот компания Electronic Arts в своей игре Star Wars: Battlefront II в 2017 году ввела систему микротранзакций через те самые «лутбоксы». Но с таким мизерным шансом выпадения редких персонажей и прочих ценных виртуальных предметов, что сообщество поклонников игры устроило скандал на всю Сеть. Процесс получился настолько громким, что дошел до уровня законодательной и судебной власти ряда государств по всему миру.

В итоге уже в августе 2017 года Бельгия признала лутбоксы формой азартных игр, а министр юстиции этой страны Коэн Гинс тогда заявил:

«Смешение видеоигр с азартными играми, особенно в раннем возрасте, опасно для психического здоровья детей… Мы совершенно точно предпримем попытку запретить их».

Как следствие, с 2017 года во многих государствах лутбоксы со случайным выпадением из них предметов либо запрещены полностью, либо крайне жестко регулируются. Но этот прецедент показал самой широкой и несвязанной с игровой индустрией общественности, что на онлайн-играх можно заработать. Заработать просто огромные деньги.

При этом ничего нового придумывать для этого не нужно. Например, то же «привлечение новых игроков в проект» за определенные бонусы давно и хорошо знакомо пользователям. Это так называемая «реферальная система», когда игрок приглашает своих друзей, родственников, читателей в соцсетях в тот или иной проект и получает от этого определенные игровые преимущества. А в случае многоуровневой реферальной системы — еще и определенные бонусы за то, что уже приглашенные им игроки позвали кого-то в тот же проект. В общем, вот уже готовая финансовая пирамида, в которую некоторым предприимчивым гражданам оставалось только вставить денежный компонент.

Что касается внутриигровых валют, покупаемых за реальные деньги, то это тоже многолетняя история. И такое явление имеет место быть практически в каждой «бесплатной онлайн-игре». Только правилами таких игр, чтобы они не превратились в азартные, предусмотрено, что назад перевести виртуальную валюту в реальную нельзя. Но когда это останавливало пользователей, которым нужны деньги?

pancreatus.com /

В этом смысле можно посмотреть на истории EVE Online, крайне популярного проекта космической ролевой онлайн-игры. Там, например, еще в 2009 году один из австралийских пользователей вывел огромный массив игровой валюты на «черный рынок» и получил за него 6300 австралийских долларов. На которые он оплатил кредитный взнос на дом и лечение сына. Понятно, что это противоречит правилам игры, пользователя заблокировали и назвали мошенником. Но… Виртуальные деньги превратились в реальные. И ушли на вполне практические нужды. А поскольку в 2009 году государства, в том числе и Австралия, не так сильно были озабочены цифровым законодательством, то никаких реальных последствий пользователь за свои цифровые финансовые махинации не понес. И это все просто игры. Без всякой криминальной составляющей в своей основе.

Параллельно этим процессам в Сети развивалась и иная, куда менее безобидная финансовая деятельность. Собственно, цифровые онлайн-пирамиды в чистом виде. То есть внесение реальных денег за «неверифицируемую криптовалюту», передача этих средств «эффективным цифровым менеджерам» и ожидание прибылей уже в реальных деньгах, а также постоянное привлечение новых клиентов. Этакий «МММ», только уже в Сети.

Собственно, пирамида Сергея Мавроди «МММ 2. 0» уже ориентировалась на «цифровые деньги» и работу в Сети. А из последних виртуальных структур подобного рода можно вспомнить «Финико», призванную пирамидой. Организатор схемы Кирилл Доронин был взят под стражу 31 июля 2021 года. И там имела место все та же схема с «авторскими биткоинами», привлечением новых клиентов и в какой-то момент «обрушением пирамиды». Естественно, что возврат денег пользователям, вложившимся в «Финико», стоит под очень большим вопросом.

Федеральное агентство новостей /

Понятно, что рано или поздно игровые механики и схемы «пирамид» должны были соединиться. Поскольку игра дает привлекательную форму и дополнительный азарт, а «пирамида» обещает деньги из воздуха. И естественно, что такой «коктейль из предложений» опьяняюще действует на очень многих людей. Ряд специалистов вообще находят много общего в работе «пирамид» и деятельности современных сект.

Что касается «игровых онлайн-пирамид», то пока, по словам специалистов, их порядка 8% от общего числа подобного рода проектов. Однако есть мнение, что это только начало, скоро это направление совсем не честной финансовой деятельности может стать большой проблемой как для граждан, желающих повысить свои доходы, не прилагая к этому особых усилий, так и для правоохранительных органов.

Совет тут (как и всегда) может быть только один. Помнить, что в игровой форме или нет, но деньги из воздуха не берутся. И если кто-то предлагает вам получить баснословные прибыли, просто вложив куда-то деньги или переведя их в некую «уникальную цифровую валюту», то стоит десять раз подумать прежде, чем тратить свои кровно заработанные. Или как минимум вспомнить поговорку о том, где чаще всего встречается «бесплатный сыр».

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