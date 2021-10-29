Видео незаконной охоты депутата Рашкина на лосей стало сюрпризом для КПРФ

Москва, 29 октября. Видео с незаконной охоты на лосей нетрезвого депутата КПРФ Валерия Рашкина стало сюрпризом для его однопартийцев и коллег. Товарищи по партии уверяют: в любви к стрельбе по диким животным законодатель никогда замечен не был.

Содержание беседы с неназванным источником в КПРФ приводит ИА News.ru. Как отметил собеседник представителя прессы, никто не знал, что Рашкин может заниматься охотой, а потому скандальный видеоролик вызвал у коммунистов немало вопросов. Источник News.ru предположил, что инцидент с незаконной охотой — это информационная атака на законодателя.

«Он никогда не был охотником, охотой не увлекался, для нас это стало сюрпризом. Вообще, мы считаем, что это очередная атака на него, подобные вещи носят регулярный характер», — рассказал собеседник издания.

Валерий Рашкин был задержан во время незаконной охоты в Саратовской области ночью 29 октября — в багажнике лежало тело убитого лося и два окровавленных ножа. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, уверял, что нашел мертвую тушу в лесу, проходить освидетельствование отказался. По факту инцидента возбуждено дело.