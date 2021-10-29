Подразделения ВСУ за сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР

Луганск, 29 октября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории ЛНР из минометов и другого вооружения.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА Новости, что киевские силовики обстреляли населенные пункты Калиново, Смелое и Желобок. Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП-1 и стрелкового оружия.

«Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее военнослужащие ВСУ в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что могут покинуть свои позиции в районе села Старомарьевка из-за больших потерь и отсутствия подкрепления. По словам военных, они практически окружены.