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Подразделения ВСУ за сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР

  /   Обновлено: 29 октября 2021 13:01
Армия
Подразделения ВСУ за сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 29 октября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории ЛНР из минометов и другого вооружения.

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили РИА Новости, что киевские силовики обстреляли населенные пункты Калиново, Смелое и Желобок. Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП-1 и стрелкового оружия.

«Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее военнослужащие ВСУ в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что могут покинуть свои позиции в районе села Старомарьевка из-за больших потерь и отсутствия подкрепления. По словам военных, они практически окружены.

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ЛНР всу донбасс обстрелы
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