Эфир: Как Россия может наказать Прибалтику за русофобию и преследования журналистов

В пятницу, в 13:00, в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают преследование независимых журналистов и очередной всплеск русофобии в странах Прибалтики.
Уголовные дела, заведенные в отношении ряда представителей прессы за их расследовательскую деятельность в Латвии, вызвали широкий резонанс в России. Местная служба госбезопасности (СГБ) неприкрыто осуществляет репрессии в отношении 14 русскоязычных журналистов, сотрудничающих с отечественными СМИ.
Официальная Москва решительно осудила действия латвийских силовиков: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не стесняясь в выражениях, назвала происходящее в Риге карательной операцией. Не менее печальна ситуация со свободой прессы и в других государствах Балтии: в Литве к шести годам заключения за независимое расследование приговорен журналист Альгирдас Палецкис. Репрессиям подвергаются и эстонские представители русскоязычной прессы.
Россия не молчит о неподобающем поведении властей прибалтийских государств. В Общественной палате РФ открылась выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм». Организаторы мероприятия пролили свет на неудобную правду о реалиях бывших советских республик.
Однако как помочь преследующимся по всей Балтии русскоязычным журналистам?
Почему коллективный Запад, ЕСПЧ, ПАСЕ и другие наднациональные органы закрывают глаза на преследования представителей прессы?
Какие международные институты могут прийти на помощь независимым расследователям в Прибалтике?
И как сама Москва может наказать поборников репрессий и русофобии в Литве, Латвии и Прибалтике?
На эти и многие другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прямо сейчас отвечают:
- Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, действующий член Русского географического общества;
- Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT;
- Михаил Станиславович Аничкин, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.