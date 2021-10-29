Эфир: Как Россия может наказать Прибалтику за русофобию и преследования журналистов

В пятницу, в 13:00, в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают преследование независимых журналистов и очередной всплеск русофобии в странах Прибалтики.

Уголовные дела, заведенные в отношении ряда представителей прессы за их расследовательскую деятельность в Латвии, вызвали широкий резонанс в России. Местная служба госбезопасности (СГБ) неприкрыто осуществляет репрессии в отношении 14 русскоязычных журналистов, сотрудничающих с отечественными СМИ.

Официальная Москва решительно осудила действия латвийских силовиков: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не стесняясь в выражениях, назвала происходящее в Риге карательной операцией. Не менее печальна ситуация со свободой прессы и в других государствах Балтии: в Литве к шести годам заключения за независимое расследование приговорен журналист Альгирдас Палецкис. Репрессиям подвергаются и эстонские представители русскоязычной прессы.

Россия не молчит о неподобающем поведении властей прибалтийских государств. В Общественной палате РФ открылась выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм». Организаторы мероприятия пролили свет на неудобную правду о реалиях бывших советских республик.

Однако как помочь преследующимся по всей Балтии русскоязычным журналистам?

Почему коллективный Запад, ЕСПЧ, ПАСЕ и другие наднациональные органы закрывают глаза на преследования представителей прессы?

Какие международные институты могут прийти на помощь независимым расследователям в Прибалтике?

И как сама Москва может наказать поборников репрессий и русофобии в Литве, Латвии и Прибалтике?

На эти и многие другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прямо сейчас отвечают: