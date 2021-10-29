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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Алла Бут
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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Алла Бут
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Федеральное агентство новостей представляет новый выпуск программы «Грани свободы». Постоянная ведущая передачи — глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур на Западе.

Сегодня в гостях программы Алла Бут — жена российского предпринимателя Виктора Бута, который в 2008 году был арестован по инициативе США в Таиланде, позже экстрадирован в США, а в 2012 году осужден американским судом на 25 лет тюрьмы.

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