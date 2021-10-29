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Песков: «Газпром» и Молдавия не договорились о новых поставках топлива
Экономика
Песков: «Газпром» и Молдавия не договорились о новых поставках топлива
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Москва, 29 октября. Российской компании «Газпром» и властям Молдавии де-факто не удалось договориться о новом газовом контракте, поскольку существует растущая задолженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом вопрос о новом соглашении остается в повестке, добавил официальный представитель Кремля. Газовый холдинг открыт для продолжения контактов, а также поиска решений, которые устроят обе стороны.

«Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся — ничего не поделаешь. Но "Газпром" открыт для продолжения контактов и обсуждения вариантов», — пояснил Песков.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее заявила, что если республика не сможет договориться с «Газпромом» о поставках сырья, стране придется потратить порядка 800 млн евро на импорт у других поставщиков. Чтобы реализовать задуманное, возможно, потребуется помощь Европы.

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