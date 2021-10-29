Песков: Россия не намерена прислушиваться к критике западных стран закона об иноагентах

Москва, 29 октября. Российская Федерация не будет прислушиваться к критике государств по поводу закона о СМИ-иноагентах, рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Ранее Госдеп США обнародовал от имени Вашингтона и десятка союзных ему государств заявление, в котором содержится критика в адрес руководства России за «усиливающееся притеснение в отношении независимых журналистов и СМИ». По мнению Соединенных Штатов оно выражается посредством закона о СМИ-иноагентах, идея которого появилась и была реализована в Вашингтоне.

Соответствующую информацию прокомментировал представитель Кремля.

«Мы не готовы прислушиваться к такой критике», — подчеркнул Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин рассказал, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходило в Сочи.