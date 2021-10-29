Кремль не стал комментировать возможные отставки ряда российских губернаторов

Москва, 29 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам возможные отставки губернаторов.

Ранее СМИ сообщили о скорой отставке двух глав регионов. Речь идет о Томской и Кировской областях.

«Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов. Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — коротко прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в скором времени подать в отставку. Источники РБК уверены, что он покинет пост до конца 2021 года. Также известно, что глава Кировской области Игорь Васильев не будет баллотироваться на новые выборы в 2022 году и может досрочно уйти с должности. Причиной возможной отставки политика стали рекордно низкие рейтинги.