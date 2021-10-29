Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 13:08
13:03
Политика
Видео незаконной охоты депутата Рашкина на лосей стало сюрпризом для КПРФ
13:02
Общество
Песков заявил, что вопрос о вакцинации детей от COVID-19 в России будет решаться медиками
13:01
Армия
Подразделения ВСУ за сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР
13:00
Общество
Непродовольственные магазины Чувашии приостановят работу с 30 октября
13:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 29 октября, праздники, факты, люди
12:59
Общество
Песков заявил, что нехватку вакцин в российских регионах ликвидируют в сжатые сроки
12:59
Политика
Эфир: Как Россия может наказать Прибалтику за русофобию и преследования журналистов
12:58
Весь мир
В США осудили решение Израиля о признании шести палестинских организаций террористическими
12:57
Экономика
Песков: «Газпром» и Молдавия не договорились о новых поставках топлива
12:57
Происшествия
В Кремле отреагировали на задержание депутата Госдумы Рашкина с убитым лосем
Все новости

Кремль не стал комментировать возможные отставки ряда российских губернаторов
Политика
Кремль не стал комментировать возможные отставки ряда российских губернаторов
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 29 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам возможные отставки губернаторов.

Ранее СМИ сообщили о скорой отставке двух глав регионов. Речь идет о Томской и Кировской областях.

«Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов. Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — коротко прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин может в скором времени подать в отставку. Источники РБК уверены, что он покинет пост до конца 2021 года. Также известно, что глава Кировской области Игорь Васильев не будет баллотироваться на новые выборы в 2022 году и может досрочно уйти с должности. Причиной возможной отставки политика стали рекордно низкие рейтинги.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кремль не стал комментировать возможные отставки ряда российских губернаторов
песков кремль отставка
Комментировать