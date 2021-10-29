В Кумертау сотрудники МЧС спасли провалившуюся в глубокую яму собаку

Кумертау, 29 октября. Спасатели помогли попавшей в беду собаке. Животное провалилось в глубокую яму, сообщает госкомитет ЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел в Кумертау на Фруктовой улице. Прохожие услышали вой собаки из колодца и обратились за помощью в экстренную службу. На место случившегося приехали спасатели.

Высота ямы, в которой оказался пес, составила три метра в глубину. Самостоятельно выбраться из ловушки он бы не смог. При помощи альпийского оборудования сотрудники МЧС вытащили животное на поверхность. Собака не пострадала и была выпущена на волю.

В конце июля жители Магнитогорска спасли собаку с банкой на голове, сообщало Федеральное агентство новостей. Дворняжка проходила в таком состоянии больше недели, из-за этого она не могла ни есть, ни пить.