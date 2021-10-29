ВС РФ развернули масштабные учения по противовоздушной обороне в Астраханской области

Астрахань, 29 октября. Подразделения зенитно-ракетных соединений ВС РФ провели масштабные учения по противовоздушной обороне с применением ракетных комплексов ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Тренировочные мероприятия развернулись в Астраханской области. По легенде учений, военнослужащим было необходимо отразить массированное воздушно-космическое нападение. Наступательным средствам условного противника была противопоставлена эшелонированная система противовоздушной обороны. Зенитчики успешно отразили удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские военные также провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет. Хотя данным вооружением иностранные государства пока не располагают, военные посчитали необходимым подготовить силы ПВО к перспективной угрозе. Маневры проходили в начале октября на полигоне Ашалук в Астраханской области.