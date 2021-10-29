Издание Life прояснило нюансы новых правил пользования мессенджерами

Власти утвердили новые правила идентификации пользователей мессенджеров на территории России. Издание «Life» выяснило, кому из граждан, возможно, придется проходить регистрацию с предоставлением своих паспортных данных.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1801, с 1 марта 2022 года каждый новый пользователь любого мессенджера, который используется на территории РФ, обязан пройти регистрацию. Во многом новые правила повторяют те, что начали свое действие в 2018 году, но есть и новации.

Теоретически предполагается, что в момент регистрации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан проверить — закреплен ли номер мобильного телефона за реально существующим человеком. Для этого мессенджер предлагает пользователю совершить действия с использованием своего абонентского номера (ввести код, поступивший по СМС, ответить на телефонный звонок или ввести последние цифры номера, с которого поступил входящий звонок). После этого мессенджер видит: реально ли сим-карта с номером, который человек указал при регистрации, присутствует у потенциального абонента. Далее мессенджер обязан направить запрос оператору мобильной связи: есть ли в его базах данных все сведения об абоненте (то есть полноценные паспортные данные).

ПолитЭксперт /

В случае отсутствия информации или при наличии данных о недействительности документа в регистрации должны отказать, а если информация регистрирующегося лица будет мобильным оператором подтверждена (самих паспортных данных мессенджер видеть не должен), то мессенджер должен открыть новому пользователю допуск к своему сервису. Однако мобильный оператор в своих базах должен сделать запись о том, что к абонентскому номеру теперь привязан идентификатор пользователя в таком-то мессенджере. В случае смены владельца номера оператор мобильной связи обязан уведомить об этом мессенджер, который тут же должен провести повторную идентификацию, такую же, как и при первичном обращении человека за регистрацией. Если новый владелец номера регистрацию не пройдет, пользоваться мессенджером он не сможет.

«Порядок, вводимый данным постановлением, является логичным продолжением той политики борьбы с анонимностью, которую правительство начало еще в 2018 году, когда обязало операторов мессенджеров указывать при регистрации новых абонентов номера их телефонов, — считает член Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Еще три года назад вводимые меры объяснялись борьбой с мошенниками, и они изначально назывались неисчерпывающими. Возможно, поэтому новые правила распространяют свое действие не только на услуги телефонной связи, но и на прочие сервисы передачи данных, в том числе и на видео».

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Несмотря на декларируемый порядок контроля, ряд экспертов считают, что для существующих пользователей мессенджеров ничего радикально не изменится, по крайней мере, пока они не сменят свой абонентский номер телефона.

«В новом постановлении речь идет о любых мессенджерах, работающих на территории России. Но мне непонятно, как должны поступать пользователи Jabber, ICQ или некоторых версий Skype, которые пользуются этими сервисами много лет, ведь, когда они регистрировались, никакой идентификации по телефонному номеру не было, — задается вопросом IT-менеджер Наталья Воронина. — На мой взгляд, этот правительственный документ если и будет применим, то только к новым пользователям мессенджеров, да и то не всем».

Действительно, значительное количество современных сервисов обмена мгновенными сообщениями, которые используют российские пользователи — вообще иностранные, как должны реагировать они?

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

«В постановлении указано, что мессенджер обязан предоставить оператору соответствующую информацию «в порядке, установленном в договоре об идентификации», то есть такие договоры должны появиться с каждым пользователем, — указывает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Я думаю, что и российские, и иностранные мессенджеры будут поставлены перед выбором: либо начать исполнять наше законодательство, либо их «выдавят» из медиапространства РФ. И возможностей для этого масса — как технических (замедление трафика, блокировка передачи данных), так и юридических (наложение штрафа с последующим его взысканием через суды, в том числе и международные)».

Николай Волков, возглавляющий департамент IT-безопасности в крупной российской корпорации, не исключает, что действие нового порядка регистрации в мессенджерах россияне ощутят не сразу, но ощутят. Он привел в пример похожую ситуацию в Китае в начале 2000-х. У тех пользователей, которые отказывались от регистрации, просто переставали работать телефонные аппараты.