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Экономист Разуваев назвал причины внушительного роста выручки Mail.ru Group
Экономика
Экономист Разуваев назвал причины внушительного роста выручки Mail.ru Group
ТАСС  /  Владимир Гердо

В период пандемии проигравших от нее компаний куда больше, чем выигравших, но такие тоже есть. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Компания Mail.ru Group Limited опубликовала неаудированную отчетность в соответствии со стандартами МСФО, а также сегментные финансовые данные за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Согласно им, выручка фирмы значительно выросла, а рентабельность по EBITDA составила 23,8%.

Отчет опубликован на фоне заявлений министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о внедрении в вузы специального модуля, в чьи функции входит формирование необходимых компетенций в области ИИ. Его разработкой, согласно той же цитате главы Минобрнауки, занимались ключевые работодатели, в числе которых есть и Mail.ru.

«В подобном увеличении прибыли у Mail.ru Group Limited нет ничего удивительного, — заметил Разуваев. — В период коронавирусной эпидемии все, что как-то связано с онлайн-играми, онлайн-торговлей и так далее, получило потенциал для роста. В этих условиях Mail.ru логично стал одним из бенефициаров. Плюс — если мы посмотрим на капитализацию, то разумно будет вспомнить понятие модных акций (в основном это касается, конечно, западных компаний) — таких ценных бумаг, которые в определенный промежуток времени пользуются большой популярностью. Их покупают, потому что так модно! А модно то, что так или иначе связано с интернетом».

Экономист Разуваев назвал причины ошеломительного роста выручки MAIL.RU GROUP
alpari.ru /

Эксперт отметил взрывной рост онлайн-сектора экономики, поскольку большое количество работников перешло на удаленный формат, что привело к увеличению времени нахождения у компьютера и, соответственно, росту популярности приложений и игр, разработкой которых занимается и Mail.ru Group.

«Похоже, что в случае сохранения пандемийной повестки ее финансовые результаты будут только улучшаться по мере завершения инвестиционного цикла, — заметил экономист. — Люди сидят на удаленке и им хочешь-не хочешь, а приходится пользоваться IT-разработками как для работы, так и в личных целях».

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» назвали причины укрепления рубля.

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экономика mail.ru group разуваев пандемия
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