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Минобороны Украины: в будущем ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear
Армия
Минобороны Украины: в будущем ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 29 октября. Украинское оборонное ведомство подтвердило, что на вооружении ВСУ могут появиться британские ракеты Brimstone Sea Spear.

Департамент военно-технической политики, развития вооружений и военной техники минобороны Украины сообщил, что в распоряжении украинских войск может появиться разрабатываемая британской компанией MBDA UK ракета Brimstone.

«В будущем может быть поставлена на Украину для обеспечения потребностей вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже оружия. В частности, речь шла о боеприпасах класса «земля — земля», которые могут быть размещены на боевых единицах ВМСУ.

По мнению аналитиков, Украина может использовать новые ракеты для провокаций против России. Однако они не спасут Киев от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ.

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украина британия ракеты
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