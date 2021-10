Полиция Остина отчиталась об антирекорде по количеству убийств в 2021 году

Остин, 29 октября. В Остине, штат Техас, произошло 75-е убийство с начала 2021 года. Это самый высоким показатель с 1960 года. Последним погибшим в результате стрельбы стал 60-летний афроамериканец.

Austin experiences record 75th homicide of 2021 after city strips funding from police https://t.co/jExEI8XTc7