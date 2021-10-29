Полиция Остина отчиталась об антирекорде по количеству убийств в 2021 году

Остин, 29 октября. В Остине, штат Техас, произошло 75-е убийство с начала 2021 года. Это самый высоким показатель с 1960 года. Последним погибшим в результате стрельбы стал 60-летний афроамериканец.

Austin experiences record 75th homicide of 2021 after city strips funding from police https://t.co/jExEI8XTc7 — Zyite.com (@zyiteblog) October 28, 2021

По данным полицейского управления Остина (APD), убийство Марка Эверетта Гарда III стало 75-м в городе. Раненого мужчину обнаружили 7 июня на улице Нечес и доставили в медицинский центр Делл Сетон при Техасском университете, где он через несколько дней скончался. Расследование данного дела продолжается.

В сентябре 2021 года город побил собственный антирекорд по количеству убийств после того как произошло 60-е убийство. По данным СМИ, всплеск преступности связан с лишением финансирования полиции и массовым уходом сотрудников. В январе из APD уволились 28 офицеров, в феврале еще пять подали в отставку, в марте свой пост покинули 24 человека. Несколько правоохранителей ушли на пенсию и один был уволен.

Портал Gun Violence Archive констатирует рост насильственных преступлений по всей Америке. Больше всего случаев с использованием оружия происходит в крупных городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк. Только за первую половину октября в США зарегистрировано 27 массовых расстрелов.