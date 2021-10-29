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Первый зампред КПРФ Афонин намерен разобраться с ситуацией вокруг незаконной охоты Рашкина

  /   Обновлено: 29 октября 2021 13:01
Политика
Первый зампред КПРФ Афонин намерен разобраться с ситуацией вокруг незаконной охоты Рашкина
Pr Scr youtube.com  /  КПРФ ТВ

Москва, 29 октября. Необходимо разобраться с ситуацией вокруг депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в связи с уголовным делом по факту незаконной охоты. Об этом высказался первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.

Депутат Госдумы от КПРФ прокомментировал ФАН инцидент с Рашкиным, которого проверяют на причастность к незаконной охоте.

«У нас сегодня столько мероприятий было. День Комсомола. Было возложение цветов. Я где-то в СМИ увидел эту информацию, пока не изучал ничего. Только в кабинет пришел. Сейчас посмотрим, озвучим. Надо разобраться, что там», — заявил Юрий Афонин.

Первый зампред КПРФ Афонин намерен разобраться с ситуацией вокруг незаконной охоты Рашкина
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Следователи ранее возбудили уголовное дело в связи с незаконной охотой в Лысогорском районе Саратовской области. Силовики ведут проверку депутата Госдумы нового созыва от КПРФ Рашкина и его приятеля на возможную причастность к инциденту.

Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области подтвердила, что в машине, которой управлял парламентарий, нашли части туши лося, а также топор и два ножа в крови. Водитель рассказал полицейским, как обнаружил мертвое животное в лесу и решил разделать его с товарищем.

Правоохранители предложили депутату провериться на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. В результате полиция составила протокол об административном правонарушении.

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