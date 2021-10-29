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Депутат Ремезков посчитал, что будет с бюджетом при отмене транспортного налога для пенсионеров
Экономика
Депутат Ремезков посчитал, что будет с бюджетом при отмене транспортного налога для пенсионеров
wikipedia.org  /  duma.gov.ru / CC BY 4.0

Бюджет страны не обеднеет, если пенсионеры перестанут платить транспортный налог на свои автомобили. В этом уверен первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. В беседе с ФАН политик заявил, что поддержит любую инициативу, которая снизит финансовую нагрузку на пенсионеров.

«Все, что хоть как-то поможет выживать в этих сложных условиях, особенно пенсионерам, — это все нужно делать, и я такие меры поддерживаю. Если пенсионеры-автовладельцы перестанут платить транспортный налог, то бюджет страны много не потеряет. Отсутствие этих платежей бюджет не разбалансирует и не приведет к финансовым катастрофам. Вы же понимаете, что в бюджете денег больше, чем необходимо для того, чтобы даже самым радикальным способом поддержать пенсионеров», — сообщил парламентарий.

Ремезков разделяет позицию депутата Госдумы Ивана Сухарева, который направил письмо главе минтруда Антону Котякову с предложением ввести льготы для пенсионеров на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Парламентарий считает целесообразным снять налог и с тех вышедших на пенсию людей, у кого машина гораздо мощнее.

Депутат Ремезков посчитал, что будет с бюджетом при отмене транспортного налога для пенсионеров
Федеральное агентство новостей /

Уже сейчас пенсионеры не платят налоги на имущество. Государство также освобождает их от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Кроме того, есть компенсация проезда к месту отдыха на территории России.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев объяснял, что пенсионеры, с учетом отсутствия в небольших населенных пунктах муниципального транспорта, нуждаются в собственном автомобиле, поскольку в силу возраста обладают пониженной мобильностью.

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