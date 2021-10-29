Маркетолог Бобровская о ребрендинге Facebook: Попытка спасти подмоченную репутацию

Глава корпорации Facebook Inc Марк Цукерберг объявил, что компания начинает работать под новым названием Meta. Он уже обозначил, что цель ребрендинга — это новое позиционирование корпорации, поскольку Facebook в ближайшее время собирается создать целую «метавселенную» — отсюда и название Meta и знак бесконечности в логотипе. Однако, как рассказала ФАН директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская, для смены названия есть и более прозаичные причины. Одна из них — попытка спасти подмоченную репутацию.

По словам эксперта, метавселенная — это инструменты, которые позволят людям не просто общаться в соцсети, а находиться в виртуальной реальности. Будут использоваться технологии VR — виртуальной реальности и AR — дополненной реальности.

«Корпорация еще в 2014 году приобрела производителя очков виртуальной реальности Oculus VR и с тех пор планомерно работала как над совершенствованием своей VR-гарнитуры, так и над развитием связанной с ней экосистемы. Проще говоря, в ближайшем будущем мы не просто будем входить в соцсеть под названием Facebook, которая, кстати, свое название не меняет, а, надев шлем, будем погружаться полностью в виртуальное пространство. В этом виртуальном пространстве нам и предстоит общаться с друзьями, разговаривать и так далее. Все это будет похоже на нашу обычную жизнь, только каждый будет находиться у себя дома», — объяснила Бобровская.

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Но компания меняет свое название не только из-за метавселеннной. По убеждению эксперта, делается это еще и для того, чтобы уйти от негатива, который сейчас связан с Facebook — своеобразная попытка спасти подмоченную репутацию.

«Это и обвинения в слежке за пользователями, это слова бывших сотрудников о нарушении социальной ответственности и так далее. Цукерберг меняет название своей корпорации, чтобы исправить репутацию фирмы и дальше позиционировать ее как лидера в прорывных технологиях в области создания метавселенной», — сказала маркетолог.

Бобровская также отметила, что немаловажен и финансовый вопрос. Идеи уже понравились инвесторам — акции Facebook выросли на 3%. А на фоне предыдущего падения, связанного с глобальными сбоями в работе социальных сетей компании, это весьма позитивный момент. Всего на разработку соответствующих технологий, которые нужны для создания метавселенной, только в 2022 году планируется потратить 10 миллиардов долларов.