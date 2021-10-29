Что изменится в России с 1 ноября: нерабочие дни, ограничения, кто получит 50 тыс. рублей

Начало нового месяца по традиции несет гражданам России изменения. Не станет исключением и ноябрь 2021 года. В этом месяце в связи с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 россиян ждут нерабочие дни, ограничения работы многих учреждений, а также другие изменения. Представители малого бизнеса готовятся подавать заявления на компенсационные гранты, часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты. Подробнее — в обзоре ФАН.

Нерабочие дни

Нерабочие дни по всей России официально введены с 30 октября по 7 ноября с правом для регионов увеличить этот срок. Нерабочие дни должны оплачиваться в полном объеме, при этом предприятия смогут продолжить работу при соблюдении определенных требований. Подробнее о том, как оформляется работа в эти дни, читайте в разборе ФАН.

Также наше издание сообщало об особенностях частичного локдауна, который вводится в Санкт-Петербурге.

Новый сертификат о вакцинации от COVID-19

Согласно приказу Минздрава, новая единая форма сертификатов о вакцинации от COVID-19 начнет действовать в России с 8 ноября. Сертификат будет автоматически формироваться на сайте госуслуг сразу на русском и английском языках. Сертификат единого образца поможет уменьшить количество фальшивых документов о пройденной вакцинации.

Выплаты блокадникам и прибавка другим категориям льготников

В ноябре дополнительные деньги получат некоторые категории пенсионеров, а блокадникам единовременно перечислят сумму в 50 тысяч рублей. Часть защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны получат эти деньги из федерального бюджета, часть — из городского.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать граждане, достигшие 80 лет, а также некоторые категории пенсионеров, в том числе те, кто много лет проработал в авиации. Подробнее об этом читайте в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

МРОТ и бизнес

Правительство пообещало с начала ноября начать выплачивать компенсационные гранты малому и среднему бизнесу в особо пострадавших отраслях. Предприятиям, работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях и при этом сохранившим своих сотрудников, будет выплачен грант в размете одного МРОТ на каждого работника. Напомним, федеральный МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2021 году составляет 12,7 тысячи рублей, однако регионы имеют право увеличивать эту сумму за счет надбавок из местного бюджета.

На гранты смогут рассчитывать предприятия, работающие в сфере общепита, спорта, дополнительного образования, туризма и гостиничного бизнеса, оказания услуг и так далее.

Порядок получения этих грантов прорабатывается.

Возобновление авиасообщения

Хотя ситуация с коронавирусом, прямо скажем, далека от благополучной не только в России, но и в мире, авиасообщение между странами постепенно возвращается на докризисный уровень. Так, с 9 ноября планируется возобновить авиасообщение России с Австрией, Швейцарией, Финляндией, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Ираном, Оманом, Тунисом, Швецией, Таиландом, Багамскими островами и ОАЭ.

О других изменениях в жизни россиян читателей будет постоянно информировать ФАН.