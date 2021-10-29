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Бывший муж Ларисы Долиной рассказал о многочисленных пластических операциях певицы
Шоу-бизнес
Бывший муж Ларисы Долиной рассказал о многочисленных пластических операциях певицы
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 29 октября. Бывший супруг певицы Ларисы Долиной Виктор Митязов сообщил, что исполнительница похудела самостоятельно. При этом в жизни знаменитость делала множество пластических операций.

Митязов указал, что пластические операции не имеют никакого отношения у резкому похудению артистки. По его словам, певица взяла себя в руки и села на диету.

«Это лучше, чем липосакция. Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. Уж я-то видел, как настрадалась от них Лариса», — указал бывший супруг артистки в интервью kp.ru.

По словам продюсера, еще в девяностых звезда начала бороться с лишними килограммами. Артистка сидела на кефирной диете, которой когда-то пользовалась певица Алла Пугачева. Позже Лариса Долина начала преображать лицо и фигуру с помощью пластических операций: певица делала липосакцию. Но это, по его мнению, было ошибкой, поскольку принесли колоссальные страдания певице, выпадение из рабочего графика и возвращение веса.

Поклонники уже давно осознали, что артистка обязана своей внешности пластическим хирургам. Звезда порой радует интернет-пользователей архивными фотографиями, на которых выглядит совсем иначе. Старые снимки стали для фанатов звезды подтверждением тому, что исполнительница вносила корректировки во внешний вид.

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похудение долина
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