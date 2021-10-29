«Этот день в истории». Что произошло 29 октября, праздники, факты, люди

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения признала инсульт глобальной эпидемией.

«Спусковым крючком» Великой депрессии в США стало событие 29 октября 1929 года. Рынок акций окончательно рухнул на нью-йоркской фондовой бирже. В историю этот день вошел как «черный вторник».

Александр Морозов, Евгений Примаков и Елена Драпеко отмечают сегодня свой день рождения, чем знамениты эти люди, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».