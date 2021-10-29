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Лента
29 октября 14:36
14:34
Политика
Песков анонсировал два выступления Путина на саммите G20
14:34
Армия
Defense News: попытка конкурировать с российским Су-57 стала испытанием для ВВС США
14:33
Спорт
Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ
14:33
Происшествия
Приморец утопил собутыльницу за отказ в интимной близости
14:33
Политика
Экс-премьер Италии Проди назвал неудачным моментом проведение саммита G20
14:32
Шоу-бизнес
Андрея Малахова вызвали на допрос после инцидента со Светланой Светличной
14:32
Спорт
Сборная России завоевала золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
14:32
Происшествия
Видео погрузки в авто Рашкина оружия перед незаконной охотой опубликовали в Сети
14:32
Общество
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы за отказ прививаться от COVID-19
14:32
Экономика
Росатом получил лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую»
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«Этот день в истории». Что произошло 29 октября, праздники, факты, люди
Видео

Какие события навсегда войдут в мировую историю, какие даты важно знать и кто из известных личностей появился на свет, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения признала инсульт глобальной эпидемией.

«Спусковым крючком» Великой депрессии в США стало событие 29 октября 1929 года. Рынок акций окончательно рухнул на нью-йоркской фондовой бирже. В историю этот день вошел как «черный вторник».

Александр Морозов, Евгений Примаков и Елена Драпеко отмечают сегодня свой день рождения, чем знамениты эти люди, узнаете в новом выпуске программы «Это день в истории».

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этот день в истории
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