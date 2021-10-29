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Премьер Дабиба обвинил европейцев в краже денег ливийцев
Весь мир
Премьер Дабиба обвинил европейцев в краже денег ливийцев
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 29 октября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба сообщил, что несколько государств, включая Тунис, Мальту и Бельгию, украли деньги ливийцев. По его словам, также жители североафриканской страны контрабандой вывозили собственные средства за границу.

Заявление прозвучало на семинаре по государственно-частному партнерству, состоявшемуся в Триполи. При этом премьер отметил, что Ливия вряд ли вернет замороженные активы, поскольку европейская сторона отказывается содействовать под предлогом санкций ООН.

«Мы не вернем эти деньги даже в наших мечтах», — считает Дабиба.

По его мнению, вывозить ливийские средства за границу контрабандой «глупо». При этом именно европейцы, которые живут в институциональных государствах, где преобладает частная собственность при незначительной роли властей, присвоили ливийские миллиарды.

«Украли страну, не говоря уже о деньгах», — сказал Дабиба.

Наблюдатели ответили, что обвинительные заявления в сторону Туниса восстановят напряженность в диалоге стран. По их словам, по мере приближения президентских выборов популистские высказывания звучат все чаще, что дипломатически неверно. Соседняя страна имеет тесные исторические экономические и стратегические связи именно с Триполи, а не премьером и ПНЕ.

Кроме того, ливийский политолог призвал тунисские власти учесть, что «правительство Дабибы является временным». А историк и аналитик добавил, что перед выборами, проведение которых запланировали на 24 декабря, премьер завоевывает дружелюбие ливийцев даже за счет соседних стран.

Примечательно, что согласно отчету Ливийского аудиторского бюро (SAI), ПНЕ во главе с Дабибой потратило более девяти миллиардов динаров за три дня в августе. Надзорное управление подтвердило отсутствие экономических, социальных и технических исследований по проектам, предложенным для финансирования.

Выяснилось, что исполнители не подготовили обоснование программ и не достигли поставленных целей. При этом правительство в обход законов, регулирующих перевод и обмен средств, издало 215 распоряжений о расходах на сумму более 9,671 миллиарда динаров в течение 1, 2 и 3 августа.

Ранее Ливия призвала к международному сотрудничеству для нахождения государственных денег, незаконно вывезенных за рубеж. Триполи озаботила проблема контрабанды бюджетных средств за границу.

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ливия
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