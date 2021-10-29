Столкновения между талибами и военнослужащими Пакистана произошли в Нангархаре

Джелалабад, 29 октября. В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошли столкновения между боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и военнослужащими вооруженных сил Пакистана. Об этом сообщают СМИ и местные источники в социальных сетях.

Согласно имеющимся данным, столкновения были зафиксированы в районе Дур-Баба, который называют одним из ключевых источников контрабанды наркотиков и оружия в регионе. Причиной для столкновений, как утверждают источники, стали попытки пакистанских военнослужащих захватить афганские территории вдоль линии Дюранда.

Clashes between Pak Army-Taliban after Pak forces tried capturing Afghan land in Ningarhar province along Durand line pic.twitter.com/GqFWXPRXAs — IBC World Now ???? (@ibcworldnow) October 29, 2021

Накануне напряженная обстановка наблюдалась в районе Назиян. Ее также спровоцировали попытки представителей пакистанской армии прорваться на приграничную территорию соседнего государства.

#AFG “Taliban soldiers and Pakistani military clashed in Shah- Koatay Saar in Nazyaan district in Ningarhar province last night. Pakistani military incursions into Afghanistan caused the clashes.” Multiple residents in Nazyan district in Ningarhar province tells me. — BILAL SARWARY (@bsarwary) October 28, 2021

Линия Дюранда — граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью 2 640 километров, которая на сегодняшний день остается практически неразмеченной. Она была установлена в конце XIX века в результате подписания договора между афганским эмиром и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии. Фактически это решение стало результатом двух англо-афганских войн, в ходе которых Великобритания пыталась расширить территорию своего колониального владения.

"... It is said that the Pakistani apostate troops wanted to enter Afghanistan near the Durand Line, which was stopped by the Mujahideen of the Islamic Emirate of Afghanistan" pic.twitter.com/51GjrrQGJI — Abdullah (@IntelAbdullah) October 29, 2021

В середине XX века власти Афганистана заявили, что не признают действие договора о линии Дюранда — эта позиция остается неизменной с того момента. При этом не стремится признавать такую границу и командование «Талибана», которое на протяжении долгого времени связывают с Пакистаном довольно тесные отношения.

Исламабад же, в свою очередь оказывающий активную поддержку талибам, продолжает придерживаться позиции о необходимости признания линии Дюранда. На этом фоне в районе границы не раз вспыхивали вооруженные конфликты.

1 Организация запрещена на территории РФ.