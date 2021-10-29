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Столкновения между талибами и военнослужащими Пакистана произошли в Нангархаре
Весь мир
Столкновения между талибами и военнослужащими Пакистана произошли в Нангархаре
Федеральное агентство новостей  / 

Джелалабад, 29 октября. В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошли столкновения между боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и военнослужащими вооруженных сил Пакистана. Об этом сообщают СМИ и местные источники в социальных сетях.

Согласно имеющимся данным, столкновения были зафиксированы в районе Дур-Баба, который называют одним из ключевых источников контрабанды наркотиков и оружия в регионе. Причиной для столкновений, как утверждают источники, стали попытки пакистанских военнослужащих захватить афганские территории вдоль линии Дюранда.

Накануне напряженная обстановка наблюдалась в районе Назиян. Ее также спровоцировали попытки представителей пакистанской армии прорваться на приграничную территорию соседнего государства.

Линия Дюранда — граница между Афганистаном и Пакистаном протяженностью 2 640 километров, которая на сегодняшний день остается практически неразмеченной. Она была установлена в конце XIX века в результате подписания договора между афганским эмиром и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии. Фактически это решение стало результатом двух англо-афганских войн, в ходе которых Великобритания пыталась расширить территорию своего колониального владения.

В середине XX века власти Афганистана заявили, что не признают действие договора о линии Дюранда — эта позиция остается неизменной с того момента. При этом не стремится признавать такую границу и командование «Талибана», которое на протяжении долгого времени связывают с Пакистаном довольно тесные отношения.

Исламабад же, в свою очередь оказывающий активную поддержку талибам, продолжает придерживаться позиции о необходимости признания линии Дюранда. На этом фоне в районе границы не раз вспыхивали вооруженные конфликты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан
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