Лариса Долина пригрозила удалить аккаунт в Instagram из-за «пресловутой синей галки»

Москва, 29 октября. Известная российская джазовая певица Лариса Долина грозит удалиться из социальной сети Instagram. Причиной стал очередной скандал, который разразился на просторах Сети.

Официальный аккаунт популярной певицы уже несколько месяцев не может получить «синюю галку», которая означает его подлинность. В связи с этим в Сети появилось огромное количество фейков, выдающих себя за Долину. Некоторое время назад артистка опубликовала гневное обращение. Оказалось, что неизвестная женщина обвинила ее в плагиате, причем в довольно жесткой форме.

«Какая-то дама обвинила меня, причем в жесткой форме, в том, что пост, в котором я рассказала историю создания романса «Не отрекаются, любя», был мной украден… Это чудовище, которое постоянно крадет мои посты и выдает их за свои», — поделилась переживаниями артистка.

Больше всего ее расстраивает тот факт, что многомиллионная аудитория верит больше самозванке, чем ей. Долина решила перестать кому-то что-то доказывать. Она считает, что официальное подтверждение аккаунта ей не дают из-за фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее.

«Я потому и не могу получить эту пресловутую синюю галку из-за количества фейковых аккаунтов, выдающих себя за меня… Я устала от этого и, возможно, эта идея покажется вам бредовой, но, может, вам, мои уважаемые подписчики и представители моего фан-клуба написать коллективное письмо в дирекцию Инстаграм с жалобой?» — призвала своих поклонников певица.

По словам Долиной, если руководство соцсети в ближайшее время не станет на ее сторону, то она будет вынуждена удалить свою страницу. Джазовая исполнительница планирует вынужденно закрывать все свои аккаунты.

Однако поклонники не хотят, чтобы это произошло. Ранее звезда опубликовала семейный снимок с дочерью, который собрал огромное количество восторженных отзывов подписчиков в Instagram.