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Белый дом хочет выплатить по 450 тыс. мигрантам, пострадавшим от политики Трампа
Весь мир
Белый дом хочет выплатить по 450 тыс. мигрантам, пострадавшим от политики Трампа
wikipedia.org  /  U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

Вашингтон, 29 октября. Администрация президента США Джо Байдена планирует выплачивать компенсации семьям мигрантов, которые были разлучены из-за политики бывшего главы страны Дональда Трампа. Общая сумма может составлять более 1 млрд долларов.

По данным СМИ, над новым проектом работают Министерство внутренней безопасности США, Министерство здравоохранения и социальных служб США и Минюст. Каждому мигранту, пострадавшему от политики Трампа, предполагаются выплаты до 450 тыс. На данный момент около 940 семей беженцев подали иски на возмещение ущерба.

Всего от политики прошлого президента США пострадали 5,5 тыс. детей, разлученных с родителями, об этом сообщает правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод».

Нулевая терпимость

Во время проведения «политики нулевой» терпимости при Трампе в 2018 году тысячи детей были разделены с их родителями без каких-либо гарантий последующего воссоединения. В исках беженцев отмечается, что некоторые несовершеннолетние страдали от ряда заболеваний, таких как истощение и недоедание, и им не оказывали медицинскую помощь. Также многие из них получили проблемы с психическим здоровьем из-за того, что они остались без родителей. В исках фигурируют различные суммы компенсаций, но средняя составляет 3,4 млн долларов на семью.

Помимо переговоров о возмещении ущерба, администрация Байдена уже начала процесс поиска депортированных родителей и воссоединения их с детьми.

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