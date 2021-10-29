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Спикер Госдумы Володин сообщил о законах, вступающих в силу в России с 1 ноября

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:21
Политика
Спикер Госдумы Володин сообщил о законах, вступающих в силу в России с 1 ноября
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 29 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 ноября.

В своем Telegram-канале он опубликовал список карточек о законах, начинающих действовать с новой рабочей недели. Так, с 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Контроль будет вести Росалкогольрегулирование. Требование не распространится на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

«Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан», — написал спикер ГД.

Спикер Госдумы Володин сообщил о законах, вступающих в силу в России с 1 ноября
Федеральное агентство новостей /

Также до 30 ноября компании и индивидуальные предприниматели должны будут предоставить данные о корпоративных номерах и сим-картах, в противном случае их заблокируют.

Кроме того, в России усилится контроль за оборотом драгоценных металлов. В частности, компании сами смогут вносить в специальную систему данные о количестве полученных и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Ранее Володин заявил, что власти должны создавать условия для жизни россиян в регионах, чтобы они не отличались от столичных. Он считает, что в стране есть вопросы, которые правительство должно решать эффективней. Один из них — создание условий для бизнеса, который может стать драйвером развития экономики.

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россия госдума володин
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