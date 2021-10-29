Хирург Пиманчев подтвердил, что Пугачева делала пластику лица

Москва, 29 октября. Известный пластический хирург Павел Пиманчев рассказал о преображениях популярной певицы Аллы Пугачевой. По его словам, звезда сильно изменилась благодаря пластике.

Пиманчев, посмотрев на фотографии именитой артистки, проанализировал ее внешность. Он пришел к выводу, что звезда сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику.

«Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот, начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.

Он также высказался об обновленной фигуре знаменитости. Эксперт отметил, что похудеть можно и без пластики. По его словам, необходимо правильно питаться и давать организму физические нагрузки. Хотя некоторые звезды прибегают к процедуре искусственного уменьшения желудка, чтобы быстрее насыщаться. Также селебрити делают липосакцию — удаление подкожно-жировой клетчатки.

Звезда сцены часто радует поклонников кадрами из обычной жизни. Поклонники регулярно одаривают Примадонну комплиментами и отмечают точеную фигуру королевы эстрады.