Что изменится в жизни россиян в ноябре: кому увеличат пенсию, кто получит 50 тыс. руб.

Начало ноября — время изменений в жизни всех россиян, в том числе пенсионеров. Какие дополнительные выплаты ждут блокадников и некоторые категории получателей социальных льгот — в обзоре ФАН.

Жителям блокадного Ленинграда — по 50 тыс. руб.

Жителям блокадного Ленинграда в ноябре единовременно выплатят по 50 тыс. руб. Выплата приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, в полном смысле слова спасшей город. Знаменитая трасса начала функционировать 22 ноября 1941 года. Именно к этой дате блокадники, вне зависимости от места жительства, должны получить деньги. Выплата является федеральной, на нее выделено около 4 млрд руб.

Но есть один нюанс: на выплату могут рассчитывать только жители блокадного Ленинграда, которые пробыли в осажденном городе не менее четырех месяцев. Именно они имеют статус федеральных льготников.

Что касается тех, кто жил в блокадном городе менее четырех месяцев, — они также могут рассчитывать на выплату при условии, что являются жителями Санкт-Петербурга. Им деньги перечислят из городского бюджета в те же сроки.

Федеральное агентство новостей /

Кто получит в ноябре прибавку к пенсии

Россиянам, получающим страховую пенсию, которые в ноябре отметят 80-летний юбилей, положены дополнительные ежемесячные выплаты. Им положена страховая выплата по старости в двойном размере. Эта выплата с учетом индексации составит около 12 тыс. руб. в месяц.

В ноябре будет проведена индексация выплат некоторым категориям пенсионеров, в частности тем, кто работал в гражданской авиации (летный состав) и в угольной промышленности. Размер индексации зависит от стажа в отрасли, а также от средней зарплаты, которую получал работник.

О других изменениях в жизни россиян в ноябре читайте в материале ФАН.