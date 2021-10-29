Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 13:06
13:03
Политика
Видео незаконной охоты депутата Рашкина на лосей стало сюрпризом для КПРФ
13:02
Общество
Песков заявил, что вопрос о вакцинации детей от COVID-19 в России будет решаться медиками
13:01
Армия
Подразделения ВСУ за сутки пять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР
13:00
Общество
Непродовольственные магазины Чувашии приостановят работу с 30 октября
13:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 29 октября, праздники, факты, люди
12:59
Общество
Песков заявил, что нехватку вакцин в российских регионах ликвидируют в сжатые сроки
12:59
Политика
Эфир: Как Россия может наказать Прибалтику за русофобию и преследования журналистов
12:58
Весь мир
В США осудили решение Израиля о признании шести палестинских организаций террористическими
12:57
Экономика
Песков: «Газпром» и Молдавия не договорились о новых поставках топлива
12:57
Происшествия
В Кремле отреагировали на задержание депутата Госдумы Рашкина с убитым лосем
Все новости

Михальчик встретилась с друзьями по «Фабрике звезд» после секс-скандала с Шульгиным

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:16
Шоу-бизнес
Михальчик встретилась с друзьями по «Фабрике звезд» после секс-скандала с Шульгиным
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 29 октября. Известная исполнительница Юлия Михальчик порадовала поклонников новыми фотографиями. Артистка встретилась с друзьям по популярному телешоу «Фабрика звезд».

Артистка провела время в компании финалистов музыкального конкурса Александра Киреева и Никиты Малинина. Звезда призналась, что им редко удается провести время в компании друг друга, однако такие моменты по-настоящему счастливые.

«Локдаун дружбы не отменит», — подписала счастливую фотографию певица.

В 2003 году все трое музыкантов приняли участие в «Фабрике звезд». Музыканты тут же стали кумирами миллионной аудитории, а их треки звучали на каждом шагу. Все трое завоевали призовые места, а главная награда досталась сыну Александра Малинина Никите и его хиту «Котенок».

Подписчики звездного аккаунта пришли в восторг от воссоединения музыкантов. Многие отметили, что после такого снимка очевидно, что близкие не держат на Михальчик зла из-за романа с продюсером Александром Шульгиным.

«Сразу видно — истинная дружба. Ребята не выглядят обиженными за прошлое»;

«Это точно. Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей и вьюг»;

«Моя любимая «Фабрика звезд». Как мне нравятся Ваши песни, Юлия! Вы умничка и просто супер», — отметили восторженные пользователи соцсети.

Ранее бывшая коллега Михальчик по звездному дому певица Анастасия Крайнова рассказала правду об отношениях между певицей и продюсеров. По словам артистки, ее конкурентка периодически оказывалась в более выгодных условиях на конкурсе из-за романтической связи с Шульгиным.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Михальчик встретилась с друзьями по «Фабрике звезд» после секс-скандала с Шульгиным
киреев малинин фабрика звезд михальчик
Комментировать