Михальчик встретилась с друзьями по «Фабрике звезд» после секс-скандала с Шульгиным

Москва, 29 октября. Известная исполнительница Юлия Михальчик порадовала поклонников новыми фотографиями. Артистка встретилась с друзьям по популярному телешоу «Фабрика звезд».

Артистка провела время в компании финалистов музыкального конкурса Александра Киреева и Никиты Малинина. Звезда призналась, что им редко удается провести время в компании друг друга, однако такие моменты по-настоящему счастливые.

«Локдаун дружбы не отменит», — подписала счастливую фотографию певица.

В 2003 году все трое музыкантов приняли участие в «Фабрике звезд». Музыканты тут же стали кумирами миллионной аудитории, а их треки звучали на каждом шагу. Все трое завоевали призовые места, а главная награда досталась сыну Александра Малинина Никите и его хиту «Котенок».

Подписчики звездного аккаунта пришли в восторг от воссоединения музыкантов. Многие отметили, что после такого снимка очевидно, что близкие не держат на Михальчик зла из-за романа с продюсером Александром Шульгиным.

«Сразу видно — истинная дружба. Ребята не выглядят обиженными за прошлое»; «Это точно. Дружба крепкая не сломается, не развеется от дождей и вьюг»; «Моя любимая «Фабрика звезд». Как мне нравятся Ваши песни, Юлия! Вы умничка и просто супер», — отметили восторженные пользователи соцсети.

Ранее бывшая коллега Михальчик по звездному дому певица Анастасия Крайнова рассказала правду об отношениях между певицей и продюсеров. По словам артистки, ее конкурентка периодически оказывалась в более выгодных условиях на конкурсе из-за романтической связи с Шульгиным.