VK приобрела доли в трех образовательных проектах за 2,75 млрд рублей

Москва, 29 октября. Компания VK купила доли в трех образовательных проектах в сентябре и октябре. В общей сложности организация вложила 2,75 млрд рублей за два месяца.

VK в октябре приобрела 25% онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». В будущем представители компании намерены увеличить долю в дистанционном проекте через опционы, рассказали в пресс-службе VK «Интерфаксу». Также компания выкупила 90% бразильской онлайн-школы Mentorama. Организация вложила 1,66 млрд рублей в две образовательных программы.

Кроме того, компания реализовала опцион на покупку 43,5% в проекте по образованию Skillfactory в сентябре. VK выкупила долю за 1,09 млрд рублей, отмечается в финансовом отчете за III квартал. В начале октября компания объединила программы Skillbox, GeekBrains и платформу SkillFactory. Теперь на основе проекта действует образовательный холдинг Skillbox Holding Limited/

Как сообщалось ранее, компания VK запустила крупный сервис, в котором есть видеоконтент. Представители организации объединили социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» за счет чего внедрили платформу VK Видео.