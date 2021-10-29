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VK приобрела доли в трех образовательных проектах за 2,75 млрд рублей

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:12
Общество
VK приобрела доли в трех образовательных проектах за 2,75 млрд рублей
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 29 октября. Компания VK купила доли в трех образовательных проектах в сентябре и октябре. В общей сложности организация вложила 2,75 млрд рублей за два месяца.

VK в октябре приобрела 25% онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». В будущем представители компании намерены увеличить долю в дистанционном проекте через опционы, рассказали в пресс-службе VK «Интерфаксу». Также компания выкупила 90% бразильской онлайн-школы Mentorama. Организация вложила 1,66 млрд рублей в две образовательных программы.

Кроме того, компания реализовала опцион на покупку 43,5% в проекте по образованию Skillfactory в сентябре. VK выкупила долю за 1,09 млрд рублей, отмечается в финансовом отчете за III квартал. В начале октября компания объединила программы Skillbox, GeekBrains и платформу SkillFactory. Теперь на основе проекта действует образовательный холдинг Skillbox Holding Limited/

Как сообщалось ранее, компания VK запустила крупный сервис, в котором есть видеоконтент. Представители организации объединили социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» за счет чего внедрили платформу VK Видео.

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инвестиции образовательный проект VK
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