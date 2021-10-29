В США осудили решение Израиля о признании шести палестинских организаций террористическими

Вашингтон, 29 октября. Член американского Конгресса от Демократической партии Бетти МакКоллум представила резолюцию с осуждением властей Израиля, признавших шесть палестинских правозащитных организаций террористическими группировками.

«Когда правительство использует ярлык «террориста» в качестве оружия, чтобы заставить замолчать правозащитные организации и адвокатов, которые мужественно представляют обездоленных людей, живущих в условиях военной оккупации, это признак невероятной слабости, более соответствующей авторитарному режиму, чем здоровой демократии», — заявила политик.

US congresswoman slams Israel for labeling human rights groups as terrorists https://t.co/udAjijWL26 pic.twitter.com/vQgyQm5wKh — Arab News (@arabnews) October 29, 2021

Она также охарактеризовала «израильскую оккупацию» как насильственную, аморальную и несправедливую. По словам МакКоллум, Вашингтон инвестирует миллиарды долларов в безопасность еврейского государства, а не в его насилие в отношении палестинцев.

«Демократы в Палате представителей США и при администрации [президента Джо] Байдена обязаны осудить это решение Израиля и провести четкую линию, согласно которой антидемократические репрессии в отношении палестинского гражданского общества недопустимы», — считает конгрессвумен.

Спорное решение

Министр обороны Бени Ганц объявил о признании шести палестинских правозащитных и гуманитарных групп («Аддамир», «Аль-Хак», «Защита детей Палестины», Центр исследования и развития «Бисан», Союз комитетов сельскохозяйственных работ, Союз комитетов палестинских женщин) террористическими организациями 22 октября. Такой шаг дает властям право закрывать офисы, изымать активы, арестовывать и заключать в тюрьму сотрудников этих структур без суда или официального публичного разбирательства.

Tomorrow, October 29th Webinar, Costs and Consequences, with the directors of the six #Palestinian organizations designated by Israel as "terrorists". Watch at https://t.co/8ooUUt6xJx#StandWithThe6 pic.twitter.com/wwrOUxCOrY — Linda Hemby (@LindaHemby) October 28, 2021

По данным израильского оборонного ведомства, перечисленные объединения аффилированы с «Народным фронтом освобождения Палестины» (НФОП), признанным террористической организацией в США, Евросоюзе и Израиле, и представляют собой сеть его обеспечения.

Федеральное агентство новостей /

Однако решение Минобороны Израиля вызвало непонимание со стороны некоторых членов партий, формирующих коалиционное правительство. Так, министр здравоохранения государства Ницан Хоровиц, лидер партии «Мерец», предупредил, что властям нужно быть очень осторожными при введении санкций в отношении палестинских гражданских организаций, поскольку это имеет политические, дипломатические и, что более важно, последствия для прав человека.

По мнению министра транспорта и главы партии «Авода» Мейрав Михаэли, то, как было сделано объявление, нанесло Израилю большой ущерб в отношениях с союзниками.

Кроме того, представители 25 израильских гражданских групп отправились 27 октября в Рамаллу, чтобы выразить солидарность со своими палестинскими коллегами.

Выпад Минобороны Израиля в адрес шести организаций осудили и международные активисты. Так, Amnesty International и Human Rights Watch (HRW) выпустили совместное заявление, в котором назвали произошедшее «несправедливой и ужасающей атакой израильского правительства на международное правозащитное движение».

Israel's decision to effectively outlaw the activities of six Palestinian civil society organizations is an “appalling and unjust” attack on the international human rights movement. Read our statement with @amnesty: https://t.co/E6yQPHkGes — Human Rights Watch (@hrw) October 22, 2021

Несмотря на это, в еврейском государстве есть и те, кто считает, что решение Тель-Авива является слишком мягким. Так, депутат Кнессета от фракции «Религиозных сионистов» Авидгор Маоз обратился к генеральному прокурору с требованием объявить террористическими еще две организации: «Борцы за мир» (организация бывших солдат ЦАХАЛ, выступающих за мир) и израильскую правозащитную группу «Бецелем». Парламентарий обосновал свою позицию тем, что две эти структуры также осудили заявление Ганца и поддержали шесть палестинских организаций.