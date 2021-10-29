Путин обсудит с коллегами на саммите G20 восстановление мировой экономики

Москва, 29 октября. Ключевые решения саммита G20, в котором примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, зафиксируют в итоговой декларации, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, в сообщении сказано, что российский лидер 30-31 октября примет участие в проходящем под итальянским представительством мероприятии в дистанционном режиме. Кремль сообщил, что ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров очно поучаствует в саммите G20, который пройдет в Риме. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.