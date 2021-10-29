США ввели санкции против двух ливанских бизнесменов и депутата, обвиненных в коррупции

Бейрут, 29 октября. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении двух ведущих ливанских подрядчиков и депутата, близкого к движению «Хезболла». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американское ведомство заявило о введении ограничительных мер в отношении предпринимателей Джихада аль-Араба и Дани Хури, близких к местной политической элите.

U.S. sanctions two Lebanese businessmen and a member of parliament https://t.co/LbzW8vNmYU pic.twitter.com/hvvkMYmqNO — Reuters (@Reuters) October 28, 2021

Бизнесменам инкриминируют участие в коррупционных схемах при получении государственных контрактов. В свою очередь, депутат Национальной ассамблеи Ливана Джамиль Сайед оказался под санкциями за попытку «обойти внутренние банковские правила» и перевести 120 млн долларов за границу, предположительно для «обогащения себя и своих партнеров».

«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении двух коррумпированных ливанских бизнесменов и члена парламента. Это важный шаг в продвижении ответственности в Ливане», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

The United States is imposing sanctions on two corrupt Lebanese businessmen and a member of Parliament – an important step in promoting accountability in Lebanon. Lebanese officials must end corruption and take urgent action to address the crises the Lebanese people face. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 28, 2021

Глава Госдепа добавил, что «власти Ливана должны положить конец коррупции и принять срочные меры для разрешения кризисов, с которыми сталкивается ливанский народ».

Реакция в Бейруте

По данным американского минфина, бизнесмен Джихад аль-Араб выступал в качестве посредника при организации встречи между высшими должностными лицами Ливана накануне президентских выборов в обмен на два правительственных контракта на сумму примерно 200 млн долларов.

All the support to contractors Jihad al-Arab and Dany Khoury who made hundreds of millions of dollars through corruption and cronyism at the expense of taxpayers’ money and people’s deposits ???? pic.twitter.com/b0E9BgAlzj — Omar Tamo (@OmarTamo19) October 29, 2021

Второй предприниматель, Дани Хури, получил два контракта на сумму 142 млн долларов с обязательствами эксплуатации прибрежной свалки. Позднее он был обвинен в сбросе токсичных отходов и мусора в Средиземное море.

Предполагаемая связь с Хури отрицательно сказалась на репутации главы «Свободного патриотического движения» Джебрана Басиля, в отношении которого уже действуют американские санкции. Политик был вынужден реагировать на обнародованную информацию.

«Дани Хури — не мой партнер в политике, и я не его партнер по бизнесу. Я никогда не помогал ему в работе, и ему никогда не было полезно знать меня в университете. Страны преодолеют свою несправедливость по отношению к народам, но наступит день, когда правда оправдает всех угнетенных», — заявил Басиль.

انا اعتدت الظلم و"تكسرت النصال على النصال"،أما الظلامة الدولية فلا ترحم! داني خوري،لا هو شريك لي في السياسة ولا انا شريك له في الأعمال؛لم اسعفه مرة في اشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة. تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 28, 2021

Также попавший под ограничительные меры депутат ливанского парламента Джамиль Сайед пока отказался комментировать ситуацию. Он взял паузу в общении с журналистами на некоторое время.

«Сегодня я не буду комментировать так называемые санкции США. Я приглашаю местные, арабские и международные СМИ на брифинг в пресс-центре Палаты представителей 29 октября в 12 часов дня», — написал парламентарий в Twitter.

اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية،

وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً..

يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 28, 2021

Финансовая катастрофа

Обвинения в коррупции прозвучали на фоне финансовой катастрофы, разразившейся в Ливане. Она продолжается с 2008 года, когда из-за глобального кризиса страна лишилась существенной части иностранных инвестиций.

Впоследствии упадок в экономике лишь усугублялся, страна оказалась в условиях 10-процентного дефицита бюджета при отсутствии возможностей у Центробанка поддерживать собственную валюту.

Чтобы решить проблемы, власти попытались ввести ограничения, однако это спровоцировало недовольство граждан. Ситуация усугубилась взрывом в бейрутском порту в августе 2020 года.

Социальная напряженность спровоцировала масштабные акции протеста, которые стали причиной отставки правительства.

Коррупция в Ливане

Сейчас власти пытаются погасить проблемы страны ссудами и кредитами. Они обратились за помощью в Международный валютный фонд и теперь готовятся к переговорам, которые состоятся в ноябре.

#Lebanon's foreign minister says that negotiations with the #IMF would likely start in November.https://t.co/VFR3q8DHZn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 25, 2021

Главным требованием кредитной организации стало проведение масштабных реформ. Бейрут должен существенно сократить расходы на социально-ориентированные статьи бюджета. Еще одним условием выделения помощи является аудит деятельности Центрального банка, главу которого подозревают в коррупции.

Руководителя ливанского ЦБ Риада Саламе обвиняют в незаконном переводе денежных средств из Ливана в швейцарские банки с последующей легализацией финансов во Франции.

French anti-corruption judges have taken over the probe into the personal wealth of #Lebanon’s central bank chief Riad Salameh, prosecutors say, raising the likelihood he may face money-laundering charges.https://t.co/u4m4jQu4wT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 17, 2021

Агентство Blomberg сообщало о намерениях Белого дома ввести ограничительные меры против главы ливанского Центробанка, однако эти заявления впоследствии были опровергнуты.

«Мы видели сообщения о возможных санкциях в отношении Риада Саламе. Они не соответствуют действительности», — сказал представитель Госдепартамента США.

Сам Саламе назвал публикацию Bloomberg «сфабрикованной» и пригрозил подать в суд на агентство.

В целом же коррупция в Ливане имеет настолько колоссальные масштабы, что уже стала анекдотичной. Один из бейрутских депутатов рассказывал о жалобе иностранца, который хотел построить в стране предприятие по переработке апельсинов.

«На каждом этапе предпринимателю приходилось давать взятки. А когда он добрался до конечной точки, власти ему сказали, что бизнесмен должен отдать 51 процент акций построенного им предприятия», — вспомнил парламентарий.

Именно такие случаи и стали причиной того, почему за последние десять лет Ливан неизменно лидировал в таблице коррупционных лидеров. Сейчас ему присвоен рейтинг 149 из существующих 179 в Индексе восприятия коррупции (ИПЦ). Это больше, чем в Мьянме, Мали или Габоне.