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США ввели санкции против двух ливанских бизнесменов и депутата, обвиненных в коррупции
Весь мир
США ввели санкции против двух ливанских бизнесменов и депутата, обвиненных в коррупции
Global Look Press  /  Francisco Canedo / Xinhua

Бейрут, 29 октября. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении двух ведущих ливанских подрядчиков и депутата, близкого к движению «Хезболла». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американское ведомство заявило о введении ограничительных мер в отношении предпринимателей Джихада аль-Араба и Дани Хури, близких к местной политической элите.

Бизнесменам инкриминируют участие в коррупционных схемах при получении государственных контрактов. В свою очередь, депутат Национальной ассамблеи Ливана Джамиль Сайед оказался под санкциями за попытку «обойти внутренние банковские правила» и перевести 120 млн долларов за границу, предположительно для «обогащения себя и своих партнеров».

«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении двух коррумпированных ливанских бизнесменов и члена парламента. Это важный шаг в продвижении ответственности в Ливане», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что «власти Ливана должны положить конец коррупции и принять срочные меры для разрешения кризисов, с которыми сталкивается ливанский народ».

Реакция в Бейруте

По данным американского минфина, бизнесмен Джихад аль-Араб выступал в качестве посредника при организации встречи между высшими должностными лицами Ливана накануне президентских выборов в обмен на два правительственных контракта на сумму примерно 200 млн долларов.

Второй предприниматель, Дани Хури, получил два контракта на сумму 142 млн долларов с обязательствами эксплуатации прибрежной свалки. Позднее он был обвинен в сбросе токсичных отходов и мусора в Средиземное море.

Предполагаемая связь с Хури отрицательно сказалась на репутации главы «Свободного патриотического движения» Джебрана Басиля, в отношении которого уже действуют американские санкции. Политик был вынужден реагировать на обнародованную информацию.

«Дани Хури — не мой партнер в политике, и я не его партнер по бизнесу. Я никогда не помогал ему в работе, и ему никогда не было полезно знать меня в университете. Страны преодолеют свою несправедливость по отношению к народам, но наступит день, когда правда оправдает всех угнетенных», — заявил Басиль.

Также попавший под ограничительные меры депутат ливанского парламента Джамиль Сайед пока отказался комментировать ситуацию. Он взял паузу в общении с журналистами на некоторое время.

«Сегодня я не буду комментировать так называемые санкции США. Я приглашаю местные, арабские и международные СМИ на брифинг в пресс-центре Палаты представителей 29 октября в 12 часов дня», — написал парламентарий в Twitter.

Финансовая катастрофа

Обвинения в коррупции прозвучали на фоне финансовой катастрофы, разразившейся в Ливане. Она продолжается с 2008 года, когда из-за глобального кризиса страна лишилась существенной части иностранных инвестиций.

Впоследствии упадок в экономике лишь усугублялся, страна оказалась в условиях 10-процентного дефицита бюджета при отсутствии возможностей у Центробанка поддерживать собственную валюту.

Чтобы решить проблемы, власти попытались ввести ограничения, однако это спровоцировало недовольство граждан. Ситуация усугубилась взрывом в бейрутском порту в августе 2020 года.

Социальная напряженность спровоцировала масштабные акции протеста, которые стали причиной отставки правительства.

Коррупция в Ливане

Сейчас власти пытаются погасить проблемы страны ссудами и кредитами. Они обратились за помощью в Международный валютный фонд и теперь готовятся к переговорам, которые состоятся в ноябре.

Главным требованием кредитной организации стало проведение масштабных реформ. Бейрут должен существенно сократить расходы на социально-ориентированные статьи бюджета. Еще одним условием выделения помощи является аудит деятельности Центрального банка, главу которого подозревают в коррупции.

США вводят санкции против двух ливанских бизнесменов и депутата

Руководителя ливанского ЦБ Риада Саламе обвиняют в незаконном переводе денежных средств из Ливана в швейцарские банки с последующей легализацией финансов во Франции.

Агентство Blomberg сообщало о намерениях Белого дома ввести ограничительные меры против главы ливанского Центробанка, однако эти заявления впоследствии были опровергнуты.

«Мы видели сообщения о возможных санкциях в отношении Риада Саламе. Они не соответствуют действительности», — сказал представитель Госдепартамента США.

Сам Саламе назвал публикацию Bloomberg «сфабрикованной» и пригрозил подать в суд на агентство. 

В целом же коррупция в Ливане имеет настолько колоссальные масштабы, что уже стала анекдотичной. Один из бейрутских депутатов рассказывал о жалобе иностранца, который хотел построить в стране предприятие по переработке апельсинов.

«На каждом этапе предпринимателю приходилось давать взятки. А когда он добрался до конечной точки, власти ему сказали, что бизнесмен должен отдать 51 процент акций построенного им предприятия», — вспомнил парламентарий.

Именно такие случаи и стали причиной того, почему за последние десять лет Ливан неизменно лидировал в таблице коррупционных лидеров. Сейчас ему присвоен рейтинг 149 из существующих 179 в Индексе восприятия коррупции (ИПЦ). Это больше, чем в Мьянме, Мали или Габоне.

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