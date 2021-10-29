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Автор скульптур челнока и снегурочки Валерий Разгоняев умер от коронавируса

  /   Обновлено: 29 октября 2021 12:12
Общество
Автор скульптур челнока и снегурочки Валерий Разгоняев умер от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Благовещенск, 29 октября. Автор памятника челноку и других популярных скульптур, установленных в России и за рубежом, Валерий Разгоняев ушел из жизни в Благовещенске. Ему было 74 года.

В министерстве культуры и национальной политики Амурской области подтвердили информацию о смерти Разгоняева. Представители ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким художника.

Валерий Разгоняев скончался, не дожив двух дней до своего юбилея. 30 октября художнику и скульптору должно было исполниться 75 лет. По данным СМИ, он умер из-за последствий коронавируса. Пока что о дате и месте прощания со скульптором не сообщалось.

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смерть скульптуры разгоняев
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