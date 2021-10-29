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Китайцы готовят хурму к наступающему сезону сушки
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Огромные плантации хурмы уже много лет выращивают в деревне Шицзянь, расположенной на юге провинции Шаньси.

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. В Китае активно собирают хурму — ягоду, обладающей целым спектром полезных свойств.

В деревне Шицзянь каждая семья выращивает хурму. Это не только сложившаяся традиция, но и отличный доход — ежегодно тонны ягоды продают в самые разные уголки планеты. Здесь отличный климат и есть все необходимые условия для роста и созревания сладких плодов.

«Для хурмы здесь наиболее подходящее. После того, как хурма созрела, мы связываемся с нашими постоянными клиентами по телефону, и они принимают заказы непосредственно у нас, нам даже не нужно беспокоиться о продажах», — говорит Ши Фэнтин, местный фермер.

Хурма обладает огромным количеством полезных свойств для организма: в ягоде содержится много калия, а он необходим сердечникам, хурма полезна для крови, почек, является отличным источником йода.

Каждый год после холодной росы (один из 24 традиционных китайских солнечных сроков, который выпадает на 8 октября и заканчивается 23 октября этого года) хурма созревает на большой территории в южной части Шаньси. Благодаря глубокой переработке местные жители могут сушить фрукты, увеличивая свою прибыль от семи до десяти раз.

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