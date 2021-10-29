Актриса Маруся Климова призналась, что стала жертвой харассмента

Москва, 29 октября. Актриса Маруся Климова вспомнила о домогательствах, с которыми столкнулась в своей жизни. Она убеждена, что каждая женщина сталкивается с подобным, но вопрос в том, как реагировать на вопиющий случай.

Кинодива убеждена, что харассмент присутствует в любой работе, а не только в актерской среде. Ей кажется, что каждая женщина сталкивается с домогательствами. Сама актриса тоже была жертвой харассмента.

«Другое дело — как ты к этому отнесешься. У каждого есть право выбора и несколько путей. Кто-то всегда соглашается, а потом говорит: «А вот этот ко мне приставал», например, Вайнштейн, а другие просто уходят. Но это не обязательно означает закат их карьеры. Всегда есть выход, безвыходных ситуаций не бывает», — заявила 32-летняя артистка в разговоре с Teleprogramma.pro.

О домогательствах на съемочной площадке рассказала и актриса Елена Проклова. Скандал с ее участием был связан с именитым актером, имя которого она не назвала. По словам знаменитости, она была подростком, когда к ней приставал известный артист.