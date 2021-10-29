Бойцы ВСУ обратились к Зеленскому с предупреждением о намерении бросить позиции в Донбассе

Киев, 29 октября. Военнослужащие ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что они не хотят воевать в Донбассе.

Отмечается, что к украинскому лидеру с предупреждением обратились бойцы подразделения, которым пришлось отступать из села Старомарьевка, расположенного на линии соприкосновения в Донбассе. Военнослужащие заявили, что командование оставило их без подкрепления, в результате чего они практически были окружены. На этом фоне они раскритиковали действия властей, отметив, что могут бросить свои позиции.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявили украинские солдаты.

Ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что ВСУ оборудуют позиции и возводят фортификационные сооружения в поселке Старомарьевка на линии фронта. При этом до этого украинская сторона обратилась к представителям республики в СЦКК с просьбой о предоставлении дополнительных гарантий безопасности якобы для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи жителям населенного пункта.